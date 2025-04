Afrique Centrale: RDC/Rwanda - Trump II annonce une paix imminente

Dans une déclaration, le président américain a annoncé que la paix entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda serait imminente.

Trump II est convaincu que les deux pays, la RDC et le Rwanda, longtemps en proie à des tensions, étaient sur le point d'atteindre un accord de paix. Cette déclaration survient après la signature d'une déclaration de principes entre les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda, lors d'une rencontre à Washington.

Le texte, soutenu par les États-Unis, engage les deux nations à élaborer un avant-projet d'accord de paix d'ici le 2 mai 2025, avec l'aide de la Communauté d'Afrique de l'Est (CEA) et de la SADC. Donald Trump a également souligné l'importance des efforts économiques pour renforcer cette paix.

Ainsi, a-t-il a annoncé un investissement de plus de six milliards de dollars dans le corridor de Lobito, un projet majeur visant à faciliter le transport des ressources minières de la RDC, de l'Angola et d'autres pays vers les marchés internationaux. Selon Trump II, cet investissement serait un catalyseur pour la stabilité régionale.

Sous la houlette du secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, l'administration de Trump II avait déjà annoncé, le 25 avril, la signature d'une "Déclaration de principes " entre la RDC et le Rwanda, un acte censé accélérer la mise en oeuvre d'un processus de paix dans l'est de la RDC. C'était en présence des chefs de la diplomatie de la RDC, Thérèse Kayikwamba Wagner, et de son homologue rwandais, Olivier Nduhungirehe.

Une Déclaration qui se fonde sur les efforts de l'Union africaine et d'autres dirigeants régionaux. Elle trace la voie vers la paix, la stabilité et le développement économique intégré dans l'Est de la RDC, ce qui est essentiel pour mettre fin au conflit et permettre à la région d'atteindre son plein potentiel, explique la Département d'Etat américain.

Malgré tout, "les États-Unis resteront en contact avec les deux pays dans l'optique du respect des principes de la Déclaration et du soutien des efforts essentiels en faveur de la paix et de la prospérité", a précisé par ailleurs le secrétariat d'Etat américain. Depuis le 18 mars, la médiation qatarie a accéléré le processus de rapprochement des belligérants à Doha en réunissant les présidents congolais, Félix Tshisekedi et rwandais, Paul Kagamé.

La démarche qatarie était appuyée sur le plan diplomatique par les Etats-Unis qui ont envoyé un émissaire, Massad Boulos, pour une mission similaire dans plusieurs pays voisins de la RDC. Les succès diplomatiques du Qatar et des Etats-Unis dans les efforts de médiation dans le conflit en cours dans l'Est de la RDC, éclipsent un peu la médiation de l'Union africaine qui avait confié le 12 avril dernier la mission de médiation au président togolais, Faure Gnassingbé, en remplacement de son homologue angolais Joao Lourenço.

L'accord, fruit de plusieurs semaines de négociations discrètes, engage les deux pays à promouvoir une "désescalade immédiate'" et à coopérer dans la protection des civils, le "respect mutuel" de la souveraineté nationale et la stabilisation de la région des Grands Lacs.

Parmi les points essentiels dudit accord figure l'engagement commun à faciliter le retour volontaire, en toute sécurité et dans la dignité, des personnes déplacées internes dans l'est de la RDC, ainsi que des citoyens congolais réfugiés au Rwanda ou dans d'autres pays, "dès que les conditions sécuritaires le permettront".

Les deux parties réaffirment leur reconnaissance mutuelle de leur souveraineté et de leur intégrité territoriale, ainsi que leur engagement à "s'abstenir de tout acte ou discours mettant en cause la légitimité de leurs frontières". Elles conviennent également de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures de l'autre. En outre, l'accord souligne le soutien conjoint à la Mission des Nations unies pour la stabilisation en RDC, conformément à son mandat.

Le texte de la déclaration de principes mentionne également la possibilité de la mise en place d'un mécanisme de vérification et "une force d'interposition" devant faciliter la mise en oeuvre "de bonne foi des présents principes". Le document prévoit également la mise en place d'un processus "diplomatique accéléré", avec pour objectif l'élaboration d'un projet d'accord de paix à soumettre à discussion d'ici au 2 mai.