Congo-Kinshasa: Un nouveau représentant à la tête de l'Unicef

John Agbor, nouveau représentant de l'Unicef en RDC, arrive à ce poste avec une expérience de plus de 30 ans dans le domaine de l'aide humanitaire et du développement international.

Le nouveau patron de l'Unicef a présenté dernièrement ses lettres de créance au ministère des Affaires étrangères du pays. « C'est un honneur de présenter mes lettres de créance à son Excellence Madame Gracia Yamba Kazadi, vice-ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et Francophonie, et je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement et ses partenaires au service des enfants de la RDC », a déclaré M. Agbor.

Le nouveau représentant apporte un leadership stratégique essentiel à la mise en oeuvre du programme de coopération 2025-2029 entre la RDC et l'Unicef. Après avoir rejoint l'Unicef en 2004 en RDC, M. Agbor a occupé des fonctions dans le secteur de la santé de l'enfant au Libéria, en Somalie, au Nigéria et au Pakistan. Il a été représentant de l'Unicef au Burkina Faso de 2023 à 2025 et représentant de l'Unicef au Burundi de 2020 à 2023.

Avant de rejoindre l'Unicef, John Agbor a travaillé pour l'Organisation mondiale de la santé et Médecins sans frontières. De nationalité camerounaise, John Agbor est titulaire d'un doctorat en médecine de l'Université de Yaoundé I au Cameroun. Il est détenteur d'une maîtrise en santé publique de l'Université Libre de Bruxelles en Belgique et d'un diplôme en santé publique, santé et développement de l'Université Henri Poincaré à Nancy, en France. Il parle couramment le français et l'anglais.