Togo: Confiance renouvelée à Augustin Akiti et à un nouveau bureau de 10 membres

Au terme d'un mandat affecté à ses débuts par la Covid-19, l'USYNTRAZOFE (Union des Syndicats des Travailleurs de la Zone Franche d'Exportation) a renouvelé les instances de son organisation Samedi dernier. Ce fut au cours d'un Congrès électif organisé par le bureau sortant et suivant les textes régissant cette organisation de défense des droits des travailleurs de la zone franche. A la fin des travaux qui ont permis des échanges directs entre membres, le Secrétaire général sortant, Augustin Koffi Akiti, a été reconduit à la tête d'un bureau de 10 membres. Une équipe dirigeante dont la mission sera de conduire à bien l'USYNTRAZOFE, raviver la flamme de solidarité et de confiance entre les membres, et d'amener tous les travailleurs à s'approprier la lutte syndicale.

C'est en tout cas, avec la joie et l'enthousiasme d'un Secrétaire général reconduit que l'élu s'est livré à la presse. « Nous sortons de ce congrès avec la joie au coeur parce que au moins une fois, la confiance qui tend à disparaitre en zone franche, avec les travailleurs de la zone franche, membres de l'USYNTRAZOFE, cette confiance est encore renouvelée et nous sommes partis sur de nouvelles bases pour continuer nos activités dans la protection et la défense des droits des travailleurs de la zone franche en vue de leur épanouissement », ce sont là les premiers mots de M. Akiti.

Et il n'a pas manqué d'ébaucher de quoi sera fait ce nouveau mandat à lui confié par les membres de l'USYNTRAZOFE. D'après le SG, « nous avons encore 4 ans de combat acharné à faire toujours dans la défense et la protection des travailleurs dans la zone franche. Un secteur où les travailleurs ont du mal à assimiler les problématiques et les enjeux liés à notre secteur. De par nos activités syndicales, nous allons quand même multiplier des sensibilisations auprès des travailleurs histoire de les faire syndiquer pour les mettre à l'école des textes juridiques régissant notre secteur d'activité, comme ça, ils seront en mesure de se défendre ou de droit quand leurs intérêts seront en jeu ».

Et parmi les actes qui seront posés en faveur des membres, il a sa priorité. « Dans ce nouveau mandat, moi et mon bureau, nous nous engageons à amener tous les travailleurs de zone franche à se syndiquer. Quand ils seront tous syndiqués, ils vont bien connaitre les textes en vigueur dans notre secteur d'activité et avec la solidarité syndicale, nous pouvons faire beaucoup de choses pour faire changer les choses dans la zone franche », a-t-il livré à la presse.

Pour parvenir à cette reconduction, il est à noter que le travail déjà abattu en a été pour beaucoup. En termes de bilan du précédent mandat, a exposé M. Akiti, « je suis conduit à la tête de l'USYNTRAZOFE en 2019, partout dans le monde entier, c'était la Covid-19. Elle a impacté vraiment mes activités en tant que premier responsable de cette organisation. On parle du travailleur dans une usine, il faudrait que l'homme existe pour que l'usine aussi tourne. Et quand ça tourne, il faut être un salarié, prendre son salaire, arriver à se nourrir de son salaire, pour pouvoir mettre quelque chose de côté pour faire les activités.

Malheureusement, la Covid-19 a plongé la majorité des travailleurs dans un coma total où la respiration est difficile. Beaucoup sont ceux-là qui ont perdu leur emploi suite à l'arrivée de Covid-19 et c'est avec peine que nous avons quand même défendu ces quatre ans à la tête de l'USYNTRAZOFE, nous faisons vaille que vaille avec nos moyens de bord pour aller à la défense de ceux qui sont dans le besoin. Et ce fut un sacrifice de nos poches. Les gens n'ayant pas perçu leurs salaires, n'arrivent pas à faire leurs cotisations syndicales mais ce n'est pas parce qu'ils ne font pas les cotisations syndicales qu'il faut les laisser dans leurs problèmes. D'une manière ou d'une autre, nous les assistons dans la mesure du possible avec nos moyens de bord ».

On ne peut souhaiter dès lors que plus d'actions et de réussite pour ce nouveau bureau élu pour un mandat de quatre ans.