Gabon: L'Histoire du pays s'écrit maintenant - Bâtir ensemble la cinquième République

Le 3 mai 2025, le Gabon connaîtra un moment fondateur : la cérémonie d'investiture du Président élu Brice Clotaire Oligui Nguema au stade d'Angondjé. Cet événement solennel, en prélude duquel s'inscrit cette réflexion, consacre la victoire d'un peuple mûr et résilient, qui a su traverser les tumultes du passé pour accéder pacifiquement à un nouveau chapitre de son histoire.

L'élection présidentielle du 12 avril 2025 s'est déroulée dans un climat de calme remarquable, et les résultats ont été unanimement reconnus, témoignant de la volonté collective d'entrer de plain-pied dans une ère de maturité démocratique.

Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de célébrer un succès électoral ; il est question d'écrire ensemble une page inédite de notre destin national : celle de la Cinquième République gabonaise, fondée sur le retour à l'ordre constitutionnel, la réconciliation nationale et la renaissance d'une ambition collective. Comme le dit un proverbe africain : "Quand les racines sont profondes, il n'y a pas lieu de craindre le vent."

Notre devoir est clair : consolider les racines de notre Nation pour la rendre invincible face aux vents de l'histoire.

1. Une transition historique vers la Cinquième République

La libération du 30 août 2023, puis la Transition conduite avec sagesse par le Président Brice Clotaire Oligui Nguema, n'était pas un simple sursaut : elle a posé les fondements d'un nouvel ordre politique. Le Dialogue National Inclusif, la réforme des institutions, et le climat apaisé des dernières élections traduisent une volonté sincère de rompre avec les pratiques anciennes pour réconcilier l'État avec son peuple.

Nous entrons désormais dans ce que nous pourrions appeler "la période post-tradition", où la gouvernance ne sera plus basée sur la prédation, mais sur la vision, l'effort collectif et l'intérêt supérieur de la Nation.

Comme le rappelle un adage bantou : "Un seul bras ne peut pas entourer le baobab." Le Président, aussi engagé soit-il, ne saurait réussir seul. Il nous appartient, individuellement et collectivement, de nous lever pour soutenir cette oeuvre de refondation.

2. La Réconciliation Nationale : pierre angulaire de l'avenir

La priorité reste la Réconciliation Nationale : réconcilier les Gabonais entre eux, avec leur Histoire et leurs cultures plurielles.

Cela implique de transcender les clivages ethniques, politiques et sociaux. Nous devons enseigner à nos enfants que la diversité culturelle du Gabon est une richesse et non une menace, que l'appartenance régionale ne doit jamais prévaloir sur la fierté d'être gabonais.

Comme le dit la sagesse africaine : "Le ruisseau oublie qu'il est né de la pluie." Il est temps de se souvenir de notre origine commune pour mieux dessiner notre futur partagé.

3. La révolution mentale : impératif de survie nationale

La reconstruction du Gabon exige une révolution mentale. Changer de paradigmes : voir le verre à moitié plein, cesser de se positionner uniquement en critique stérile, pour devenir acteur de la transformation nationale.

Sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans la diaspora : il est impératif de promouvoir une image digne et ambitieuse du Gabon. Il ne s'agit plus de dénigrer, mais de construire, de proposer, d'agir. La diaspora, véritable 10e province du Gabon, doit devenir un puissant levier de développement économique et culturel.

Le génie créatif gabonais doit s'exprimer dans tous les domaines : artisanat, agriculture, industrie, sports, nouvelles technologies. Le slogan doit être : "Nous sommes capables !"

Il est temps d'encourager l'émergence de champions nationaux, à l'image de Pierre-Emerick Aubameyang dans le football, mais également dans l'agriculture, la pisciculture, la mode, le numérique, et l'entrepreneuriat.

Un proverbe peulh nous enseigne : "Celui qui veut gravir une montagne commence par le pied." Cette renaissance commence donc par l'effort individuel de chaque citoyen.

4. Une nouvelle grammaire politique, économique et culturelle

Sur le plan politique, il faut dépasser l'ancien dualisme Majorité/Opposition. L'heure est à la coalition des forces vives autour du projet de la Cinquième République. Nous devons créer un espace politique fondé sur la compétence, la loyauté républicaine et la vision partagée d'un avenir prospère.

Sur le plan économique, nous devons favoriser l'émergence d'une classe d'entrepreneurs patriotes : non des "hommes aux affaires", mais des hommes d'affaires, des bâtisseurs de richesses durables.

Culturellement, il faut encourager l'acceptation de l'autre, promouvoir les mariages intercommunautaires et réaffirmer l'égalité entre tous les Gabonais. Développer une fierté nationale assumée, non comme un slogan vide, mais comme une pratique quotidienne.

"Un arbre sans racines tombe au moindre coup de vent", enseigne la sagesse mandingue. Il est temps de renouer avec nos racines authentiques pour porter les fruits de la prospérité.

Perspectives

Les défis sont nombreux, mais les opportunités sont immenses.

Sur le plan politique, renforcer la démocratie participative, institutionnaliser la reddition des comptes, et garantir l'État de droit.

Sur le plan économique, diversifier les sources de richesse, industrialiser notre agriculture, valoriser nos ressources locales et intégrer la révolution numérique.

Sur le plan social, investir massivement dans l'éducation, la santé et l'inclusion sociale.

Sur le plan culturel, construire un récit national inclusif et inspirant, porté par nos arts, notre littérature, notre patrimoine vivant.

Sur le plan stratégique, redéfinir la place du Gabon dans le concert des nations en misant sur une diplomatie proactive et économique.

L'histoire du Gabon s'écrit maintenant.

Elle s'écrit avec chacun de nous, dans l'humilité, la détermination et l'espérance. Le Président Brice Clotaire Oligui Nguema a ouvert une porte historique ; il nous revient de franchir collectivement ce seuil.

Que chacun, dans son domaine d'expertise et de compétence, devienne le bâtisseur de ce nouvel édifice national. Comme le dit un proverbe ashanti : "Le moment pour réparer le toit est quand le soleil brille." Le soleil brille sur le Gabon : réparons notre maison, rebâtissons notre Nation, et offrons à nos enfants un avenir meilleur.

Vive la Cinquième République !

Vive le Gabon uni, réconcilié et prospère !

Francis Edgard SIMA MBA

Consultant International MCCA