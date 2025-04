Gambie: Le président Barrow salue les diplômés de l'Université du pays (UTG), architectes de l'avenir

Le président Adama Barrow, qui est également chancelier de l'Université de la Gambie (UTG), a présidé samedi la 17e cérémonie de remise des diplômes sur le thème : « Réorienter notre paysage de l'enseignement tertiaire et supérieur pour permettre aux jeunes d'acquérir des compétences en matière d'employabilité et d'esprit d'entreprise ».

« Les avantages de l'éducation sont illimités et vous, les architectes de l'avenir de la Gambie, détenez la clé pour libérer notre potentiel », a-t-il déclaré. « Que vos éblouissantes ambitions rayonnent et illuminent le monde qui nous entoure. » Ses paroles ont trouvé un écho chez les diplômés, qui considèrent leurs diplômes comme une porte d'entrée pour relever les défis socio-économiques de la Gambie.

« Ensemble, nous sommes ici pour célébrer les succès de la promotion 2024 et l'héritage durable de l'Université de la Gambie. Mais ce n'est pas tout ! Nous sommes ici pour honorer l'excellence académique, tout en encourageant la réflexion sur les initiatives de transformation qui remodèlent le paysage éducatif de notre pays. Ce paysage permet à nos jeunes d'acquérir des connaissances en matière de citoyenneté, d'employabilité et d'esprit d'entreprise ».

« En tant que chef d'État et chancelier, je vous exprime à tous ma profonde gratitude pour votre engagement indéfectible envers la nation. Cela inclut le personnel et les associés du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ».

Il a souligné que le thème choisi pour la cérémonie de remise des diplômes de cette année résonne profondément avec le programme de développement national.

« Au niveau mondial, le chômage des jeunes reste un défi pressant. En 2024, par exemple, vingt-cinq pour cent (25 %) des jeunes chômeurs auraient fait partie de la force motrice de la migration irrégulière, avec leur potentiel inexploité pour un engagement productif ».

« En Gambie, nous sommes en train d'inverser la tendance. Grâce au Plan de Développement National Axé sur la Relance -YIRIWA (2023-2027) et à la politique de création d'Ecoles à Vocation Professionnelle et Technique de la Gambie (2021-2030), nous comblons progressivement le fossé entre l'éducation et l'emploi », a-t-il fait remarquer.

Il a souligné que le gouvernement veillait à ce que les diplômés ne soient pas des demandeurs d'emploi dépendants, mais des créateurs d'emplois productifs, fiables et indépendants. « Pour faciliter et soutenir cela, mon gouvernement restera activement engagé à élargir l'accès à une éducation de qualité et à une formation qualifiante dans tout le pays. »

Il a félicité les diplômés, leurs parents, leurs familles et leurs amis pour les succès obtenus : « Je vous félicite tous chaleureusement. »

Le professeur Herbert Robinson, vice-chancelier de l'Université de la Gambie (UTG), s'est fait l'écho des sentiments du président, soulignant le dévouement de l'université à l'excellence académique et à la préparation de la main-d'œuvre. « Nous sommes réunis ici pour célébrer l'excellence académique, et ce, tout en donnant à la jeunesse de notre pays les moyens de stimuler et consolider son employabilité », a-t-il déclaré.

