Afrique de l'Ouest: La compagnie aérienne ValueJet lancera prochainement des vols directs entre Lagos et Banjul

La compagnie aérienne nigériane ValueJet a annoncé son intention de lancer des vols directs entre Lagos, au Nigeria, et Banjul, en Gambie, à partir du 15 mai 2025.

Dans un communiqué publié le vendredi 25 avril 2025, la compagnie aérienne a révélé que la nouvelle route renforcera la connectivité aérienne entre les deux nations d'Afrique de l'Ouest, et ce, en soutenant le tourisme régional et en renforçant les liens économiques bilatéraux.

La liaison Lagos-Banjul sera assurée deux fois par semaine, avec des vols aller au départ de Lagos tous les jeudis et dimanches. Les vols de retour de Banjul sont programmés les lundis et vendredis, avec un départ à 12h30 (minuit trente) et une arrivée à Lagos à 5h00 du matin. Tous les vols seront effectués à partir du nouveau terminal de l'Aéroport International Murtala Muhammed, à Lagos. Les billets peuvent être réservés dès maintenant sur le site officiel de la compagnie.

Le capitaine Omololu Majekodunmi, directeur général et responsable de ValueJet, s'est exprimé sur le lancement prochain de la route, évoquant l'initiative comme une étape stratégique dans la mission de la compagnie aérienne d'améliorer la connectivité intra-africaine.

« L'introduction de notre liaison Lagos-Banjul est une étape importante dans le parcours de ValueJet visant à élargir les options de voyage et à renforcer l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest », a-t-il déclaré. « Cette liaison permettra non seulement d'accroître les échanges commerciaux et culturels entre le Nigeria et la Gambie, mais aussi d'ouvrir de nouvelles perspectives pour le tourisme et le commerce. »

Mr Majekodunmi a réitéré l'engagement de la compagnie aérienne à offrir des voyages aériens sûrs, pratiques et fiables dans toute la région.

« Notre objectif est de rendre le transport aérien plus accessible sur le continent. Avec le lancement de ce service, nous sommes ravis d'apporter plus de flexibilité et de choix aux voyageurs le long du corridor ouest-africain », a-t-il ajouté.

Sans plus attendre, ValueJet deviendra bientôt un nom familier dans la destination Gambie, si l'on tient compte de sa stratégie de marketing.

Lors de sa précédente visite à Banjul, en Gambie, en avril, Uchechi Achomadu, manager du marketing et de la communication de ValueJet, accompagnée du personnel de l'Office du Tourisme de la Gambie (GTBoard), s'est rendue dans différents bureaux d'entreprises, institutions et établissements gouvernementaux, chez certains particuliers et dans les médias afin de promouvoir et d'annoncer la prochaine opération de la compagnie aérienne ValueJet.

La compagnie aérienne se distingue notamment des compagnies existantes par son vol direct entre Lagos, au Nigeria, et Banjul, en Gambie, comme elle l'a indiqué lors de sa visite.

À propos de ValueJet

ValueJet a été fondée en tant que compagnie aérienne en 2018, avec l'objectif de desservir des villes dans le monde entier, connectant ainsi les personnes et les lieux en utilisant le transport aérien moderne, et ce, grâce à une main-d'œuvre professionnelle.

ValueJet offre une expérience client de bout en bout soutenue par une technologie de pointe, avec une équipe de personnes dévouées et passionnées qui s'engagent à fournir le meilleur service à leurs clients.

