Congo-Kinshasa: Le Fonds national de promotion et de service social organise une collecte en faveur des FARDC et Wazalendo

Le Fonds National de promotion et de service social (FNPSS) a manifesté lundi 28 avril sa solidarité envers les Forces armées congolaises (FARDC) et les Wazalendo à Kinshasa, à travers une collecte de fonds. Le but étant de venir en aide à ces vaillants combattants engagés au front pour la défense de l'intégrité territoriale de la RDC.

Selon Alice Mirimo Kabetsi, Administrateur-directeur général du FNPSS et Coordonnatrice du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaine d'approvisionnement du cobalt, cette action s'inscrit dans le cadre de la matérialisation de la devise du FNPSS, à savoir " le social dans la solidarité".

« Notre entreprise a comme devise le social dans la solidarité. Nous avons voulu manifester notre solidarité et aussi faire notre collecte de fonds pour aller les verser dans le compte qui a été ouvert par le ministre des Finances qui est intitule Fonds de solidarité pour les FARDC.

Nous allons verser l'argent qui a été collecte au cours de cette cérémonie. C'est notre façon de manifester notre appui aux efforts de son Excellence Monsieur le président de la République Felix Antoine Tshisekedi. Ces efforts qu'il ne cesse de déployer tous les jours pour que la paix revienne dans l'Est de notre pays », a indiqué Mme Mirimo.

Ce geste d'élan de solidarité s'est fait en présence de la Secrétaire générale du ministère du Genre, Famille et Enfant, du Représentant de la ministre des Affaires sociales, actions humanitaires et solidarité nationale, des membres du comité directeur du Fonds National de promotion et de service social, ainsi que des agents et cadres de cet établissement public.