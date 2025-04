Afrique Centrale: Félix Tshisekedi à propos de la Déclaration des principes avec le Rwanda - « C'est un pas dans la bonne direction »

Le Président Félix-Antoine Tshisekedi a affirmé ce mardi 29 avril à Kinshasa que la « Déclaration de principes », signé par la RDC et le Rwanda sous l'égide des Etats-Unis, « est un pas dans la bonne direction ».

Il l'a déclaré en conférence de presse qu'il animait avec son homologue de la Guinée Bissau, Umaro Sissoco en visite de travail ce mardi à Kinshasa.

« Alors à propos de cette Déclaration de principe, c'est un pas dans la bonne direction, la direction que j'ai toujours souhaité imprimer dans mon pays. Et cet engagement je l'ai pris devant mon peuple et je le tiendrai jusqu'au bout. Je ramènerai la paix, mais la paix véritable et définitive. Après ce que vous êtes en train de voir, il n'y aura plus de problèmes d'instabilité en République démocratique du Congo », a promis le chef de l'Etat congolais.

« Ça c'est mon voeu et mon serment à la fois et je n'en dirai pas plus. Vous comprendrez pourquoi, parce que je respecte les initiatives reprises par nos partenaires et je vous donne simplement rendez-vous le jour où cette paix deviendra réalité », a poursuivi Félix Tshisekedi.

Une commission mixe en vue

Le Chef de l'État guinéen, Umaro Sissoco, en visite de travail en République démocratique du Congo, a été élevé mardi au rang de grand coordonnateur dans l'ordre national Kabila Lumumba par le Président congolais et grand Chancelier des ordres nationaux, en reconnaissance notamment de son dévouement pour la promotion du panafricanisme et de la paix en Afrique.

« A travers cette décoration, le peuple de la Guinée Bissau se sent honoré par le peuple de la République démocratique du Congo. Et sachez que ce geste ne sera jamais oublié », a déclaré le Président bissau-guinéen, Umaro Sissoco.

Les deux Présidents ont discuté de la situation régionale et nationale de deux pays.

« Une commission mixte d'experts congolais et guinéens sera bientôt mise en place pour réfléchir au projet d'ouverture de représentations diplomatiques entre les deux États et aux autres actions à entreprendre pour renforcer la coopération entre Kinshasa et Bissau », a annoncé le Président congolais Félix Tshisekedi.