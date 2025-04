Afrique du Sud: BoxCommerce s'implante aux Émirats arabes unis pour exploiter le secteur florissant du commerce mobile

La startup de commerce électronique BoxCommerce, basée aux Émirats arabes unis, a lancé sa plateforme dans le pays, ciblant les petites et moyennes entreprises (PME) qui cherchent à créer des boutiques en ligne.

BoxCommerce, une jeune entreprise de commerce électronique basée aux Émirats arabes unis, a lancé sa plateforme dans le pays, ciblant les petites et moyennes entreprises (PME) qui cherchent à créer des boutiques en ligne avec un minimum de complexité technique. La société vise à capitaliser sur le marché du commerce mobile en forte croissance des EAU, qui devrait atteindre 8 milliards de dollars de revenus cette année et dépasser 10 milliards de dollars d'ici 2029.

Fondée en 2019, BoxCommerce propose des outils pour la création de magasins, la gestion des stocks, les paiements et la logistique. Après avoir fait son entrée au Kenya en 2022, où elle affirme avoir embarqué plus de 5 400 commerçants au cours de sa première année, BoxCommerce s'est étendue à l'Afrique du Sud et à l'Indonésie avant de se lancer aux Émirats arabes unis.

Le PDG Craig Mcleod a déclaré que la pénétration de 70 % des achats en ligne dans le pays et les prévisions de 48 milliards d'AED pour le commerce électronique d'ici à 2028 en font un marché stratégique. La plateforme prendra en charge les ventes sur le web, les réseaux sociaux et les places de marché.

Points clés à retenir

L'écosystème des PME des Émirats arabes unis comprend plus de 600 000 entreprises, représentant 94 % des sociétés du pays et 86 % des emplois du secteur privé. Pourtant, peu de plateformes de commerce électronique sur mesure répondent à leurs besoins. BoxCommerce entre sur le marché avec une approche sans code et axée sur le mobile, ciblant les commerçants à la recherche de rapidité et de facilité d'utilisation.

Sa participation antérieure au Commerce Accelerator de Facebook et au Startup Engagement Program de MasterCard lui confère une crédibilité et des partenariats stratégiques potentiels. L'infrastructure numérique des Émirats arabes unis, la forte pénétration des smartphones et l'importance croissante accordée à la numérisation des PME créent un terrain fertile pour des plateformes telles que BoxCommerce.

Le commerce de détail omnicanal devenant une nécessité, l'intégration transparente des canaux de vente devient un avantage concurrentiel. En simplifiant la création de boutiques en ligne et en offrant des outils intégrés de logistique et de paiement, BoxCommerce cherche à se positionner comme la plateforme de référence pour les PME des marchés émergents qui cherchent à numériser leurs opérations de vente au détail.