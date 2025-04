Togo: Le prêteur togolais Oragroup affiche un solide bénéfice au premier trimestre malgré une baisse des recettes

Oragroup a enregistré un bénéfice net de 4,8 milliards de FCFA (8,3 millions de dollars) au premier trimestre 2025, soit une augmentation de 259 % par rapport à la perte de 3 milliards de FCFA (5,2 millions de dollars) enregistrée l'année précédente.

Le groupe bancaire ouest-africain a réussi ce redressement en dépit d'une baisse de 2% du produit net bancaire à 51,1 milliards de FCFA (88,5 millions de dollars).

Les mesures de réduction des coûts ont permis d'accroître les bénéfices, les coûts de risque ayant diminué de 60 % et les frais généraux de 1 %

Oragroup(BRVM : ORGT) a enregistré un bénéfice net de 4,8 milliards FCFA (8,3 millions $) au 1er trimestre 2025, soit une augmentation de 259% par rapport à la perte de 3 milliards FCFA (5,2 millions $) de l'année précédente. Le groupe bancaire ouest-africain a réalisé ce redressement malgré une baisse de 2% du produit net bancaire à 51,1 milliards FCFA (88,5 millions $).

Le bénéfice avant impôt a atteint 5,8 milliards FCFA (10 millions $), après une perte de 1,7 milliard FCFA (2,9 millions $) au 1er trimestre 2024. Les mesures de réduction des coûts ont conduit à l'augmentation des bénéfices, avec des coûts de risque en baisse de 60% et des frais généraux réduits de 1%. Cela compense les défis posés par les conflits commerciaux mondiaux qui ont perturbé les marchés financiers.

Les dépôts de la clientèle ont diminué de 6 % pour atteindre 2,92 billions de FCFA (5,1 milliards de dollars), tandis que les crédits nets ont diminué de 18 % pour atteindre 1,62 billions de FCFA (2,8 milliards de dollars). La banque prévoit d'intensifier ses efforts pour mobiliser des ressources à moindre coût au cours des prochains trimestres afin de soutenir la croissance des dépôts et des prêts sur ses marchés.

Key Takeaways

Oragroup opère dans 12 pays à travers l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, notamment le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad, le Gabon, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Togo. Le groupe a surmonté d'importants défis régionaux tout en mettant en oeuvre son plan stratégique axé sur la transformation numérique. Le secteur bancaire à travers l'Afrique de l'Ouest est confronté à des vents contraires liés à la volatilité des devises et à l'instabilité politique dans plusieurs pays.

Malgré ces obstacles, les institutions financières comme Oragroup ont tiré parti de l'optimisation des coûts et des améliorations de la gestion des risques pour maintenir leur rentabilité.

La transition du groupe vers des sources de financement plus efficaces reflète des tendances plus générales dans le secteur bancaire africain, où les institutions se concentrent de plus en plus sur l'efficacité opérationnelle dans un contexte d'incertitude économique. Cette stratégie revêt une importance particulière dans la zone UEMOA, où Oragroup mène d'importantes opérations.