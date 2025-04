Rwanda: Le pays s'efforce de numériser entièrement son système de santé publique d'ici à la fin de l'année 2025

Le Rwanda accélère sa transformation numérique en matière de santé avec le déploiement à l'échelle nationale d'e-Ubuzima, une plateforme construite localement et conçue pour éliminer les dossiers médicaux physiques

La plateforme, actuellement active dans 15 districts, permet aux patients de rechercher des établissements, de sélectionner des médecins et de prendre rendez-vous par le biais d'une application mobile

Pour soutenir le déploiement, le Rwanda doit équiper plus de 520 centres de santé de 25 ordinateurs chacun et garantir un accès stable à l'internet

Le Rwanda accélère sa transformation numérique en matière de santé avec le déploiement à l'échelle nationale d'e-Ubuzima, une plateforme locale conçue pour éliminer les dossiers médicaux physiques dans tous les établissements de santé publique d'ici décembre 2025. Le ministère de la santé vise à synchroniser les données des patients en temps réel, à réduire l'encombrement des hôpitaux et à améliorer l'efficacité des services.

La plateforme, actuellement active dans 15 districts, permet aux patients de rechercher des établissements, de sélectionner des médecins et de prendre rendez-vous par le biais d'une application mobile. Les prestataires de soins de santé peuvent accéder aux dossiers médicaux centralisés, ce qui améliore la précision des prescriptions et la coordination des soins.

Pour soutenir le déploiement, le Rwanda doit équiper plus de 520 centres de santé de 25 ordinateurs chacun et garantir un accès stable à l'internet. L'alphabétisation numérique, en particulier chez les travailleurs de la santé les plus âgés, reste un obstacle majeur. L'initiative e-Ubuzima s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large du Rwanda visant à devenir un centre régional de soins de santé axé sur les technologies, qui prévoit notamment le lancement d'un hôpital virtuel et l'extension des outils numériques aux zones rurales.

Key Takeaways

Les ambitions du Rwanda en matière de santé numérique s'appuient sur son héritage de soins de santé communautaires et de couverture d'assurance quasi-universelle. Avec une population de 14 millions d'habitants et plus de 500 centres de santé, le pays a donné la priorité à l'innovation pour améliorer les résultats en matière de santé.

L'initiative e-Ubuzima représente un changement vers un partage intégré et en temps réel des données à travers le réseau de soins de santé, ce qui est essentiel pour gérer les maladies chroniques, répondre aux épidémies et réduire les inefficacités du système.

Pour réussir, l'initiative nécessite une infrastructure solide et une formation cohérente du personnel de santé. Le gouvernement prévoit de distribuer des smartphones et d'étendre le Wi-Fi aux postes de santé ruraux d'ici à la mi-2025. Au-delà des dossiers électroniques, le Rwanda prévoit de lancer un "hôpital virtuel" alimenté par la télémédecine afin d'offrir des consultations à distance, en particulier pour les patients vivant dans des zones reculées.

S'il est pleinement mis en oeuvre, le Rwanda pourrait devenir un modèle de transformation numérique des soins de santé en Afrique, offrant des perspectives aux autres pays qui cherchent à moderniser leurs systèmes dans un contexte de ressources limitées et de demande croissante en matière de soins de santé.