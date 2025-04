Ile Maurice: Steeven Fanfan veille sur le Caudan Waterfront depuis 27 ans

Dans l'univers souvent discret mais crucial de la sécurité, il y a des figures qui imposent le respect par leur parcours exemplaire. Steeven Fanfan, 51 ans, est de ceux-là. Depuis 27 ans, il veille sur l'un des sites les plus emblématiques de Maurice : le Caudan Waterfront. Et il le fait avec une constance qui force l'admiration. à l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, célébrée le 28 avril, zoom sur le parcours de Steeven Fanfan.

Entré chez Caudan Security Services un 16 septembre 1997, ce passionné de discipline et de rigueur rêvait à l'origine d'emboîter le pas de son père dans la police. Le destin en a décidé autrement, mais c'est avec la même envie de servir que Steeven Fanfan s'est engagé dans la sécurité privée.

C'est entouré d'une équipe soudée qu'il appelle même sa famille que Steeven Fanfan travaille au Caudan Security Services.

«J'ai commencé comme simple agent. Mes supérieurs ont vu quelque chose en moi, ils m'ont encouragé», se souvient-il. Ce «quelque chose», c'est un mélange de professionnalisme et de charisme. Petit à petit, il se fait remarquer, gagne la confiance et se voit confier la Control Room, le coeur battant du dispositif de sécurité du Caudan. «Toutes les caméras y convergent. On gère même le parking des motos, un point névralgique avec beaucoup de mouvement... et malheureusement aussi des voleurs !»

Au fil des années, ses responsabilités s'élargissent bien au-delà des quais de Port-Louis. Lorsque Caudan Security diversifie ses activités, il est envoyé à Pailles comme responsable de surveillance. Sa capacité à gérer les situations et à instaurer un climat de confiance fait rapidement des émules. D'une vingtaine d'agents, l'équipe passe à une trentaine. Et bientôt, d'autres entreprises font appel à ses services. Aujourd'hui, Steeven Fanfan coordonne une centaine de personnes.

Un «boss» qui mène ses équipes avec une philosophie simple : «Le sourire. J'aime que mes hommes soient souriants avec ceux qu'ils croisent. Et surtout, il faut savoir bien traiter les gens avec qui on travaille. On est comme une famille.»

Pour lui, la discipline va de pair avec le respect humain. «Il faut savoir parler aux touristes, traiter tout le monde de la même manière. Qu'ils soient des stars ou non.» Des stars, il en a rencontré plus d'une: Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt, Hrithik Roshan, Mallika Sherawat... «Ils m'ont toujours répondu avec simplicité. C'est une belle leçon.»

Ce métier demande aussi des sacrifices. Malgré un souci à la jambe, il n'hésite pas à courir après un voleur si nécessaire. Il veille sur 349 caméras, collabore étroitement avec la police et les pompiers. Et surtout, il garde l'envie de transmettre. «Les jeunes ne semblent plus trop intéressés par ce métier noble. Ils ne savent pas trop comment se comporter... Mais quand on prend le temps de leur parler, d'entrer dans leurs souliers, on se rend compte qu'ils veulent réussir, ils ont juste besoin d'être guidés.» À 51 ans, il ne rêve que d'une chose : terminer sa carrière là où tout a commencé. Toujours avec ce même sourire et ce regard vigilant qui rassure.