Afrique Centrale: Pourquoi des chefs religieux congolais sont au Qatar, pays qui mène une médiation sur la crise dans l'est de la RDC

Des représentants de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco) et de l'Église du Christ au Congo (ECC) séjournent à Doha depuis le 27 avril 2025, à l'invitation du gouvernement du Qatar. Le pays mène une médiation entre le gouvernement congolais et le mouvement politico-militaire AFC/M23. Détails.

Au chapitre diplomatique entre la RDC et le Rwanda, tous les regards sont désormais tournés vers le 2 mai 2025, date à laquelle les deux pays sont censés présenter un projet d'accord de cessez-le-feu, selon la déclaration d'intention signée le 25 avril à Washington.

En parallèle, les chefs religieux catholiques et protestants du Congo poursuivent leur propre initiative : celle d'un « pacte social pour la paix ». Ils sont actuellement à Doha, au Qatar, pays qui mène une médiation entre Kinshasa et le mouvement politico-militaire AFC/M23.

Les évêques sont arrivés à Doha en deux temps : samedi 26 et dimanche 27. Mais les travaux, eux, n'ont véritablement commencé que le 28 avril.

Ils sont sur place jusqu'au 1er mai, à l'invitation du gouvernement qatarien. Une invitation qui n'est pas anodine : Doha souhaite aussi que les religieux jouent un rôle dans la recherche de la paix en RDC.

Et ce n'est pas une surprise : un communiqué publié le 23 avril par les autorités congolaises et l'AFC/M23 appelait déjà explicitement les chefs religieux à soutenir et diffuser le message de paix. L'invitation du Qatar s'inscrit donc dans la continuité de cette dynamique.

Mais que signifie réellement cette présence à Doha ? Elle révèle plusieurs niveaux d'implication : d'abord, le degré diplomatique, marqué par la première rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame sous l'égide du Qatar, acteur désormais central aux côtés des États-Unis ; ensuite, le niveau militaire, avec le processus de désescalade amorcé entre Kinshasa et l'AFC/M23, dans un dialogue bilatéral ; et, enfin, le niveau politique, plus large, qui inclut les exilés, les opposants non-armés et la société civile. C'est là que les chefs religieux peuvent et veulent jouer un rôle de passerelle.