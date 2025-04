Bénin: BIIC Bénin gagne 6,7% après une introduction en bourse de 173 millions de dollars à la BRVM

Les actions de la société béninoise BIIC Bénin ont augmenté de 6,7 % lors de leur introduction en bourse lundi.

Les actions de la Banque internationale pour l'industrie et le commerce du Bénin (BIIC Bénin) ont augmenté de 6,7 % lors de leur entrée en bourse lundi, clôturant à 5 600 francs CFA à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) à Abidjan. La cotation fait suite à une introduction en bourse réussie de 105 milliards de francs CFA (173 millions de dollars).

BIIC Bénin, qui se négocie sous le symbole BICB, est désormais la sixième société cotée à la BRVM, avec une capitalisation boursière de 323 milliards de francs CFA, soit environ 2,93 % de la valeur totale des actions de la bourse.

L'action a été cotée le 28 avril 2025 et a ouvert en force, les investisseurs ayant réagi à la forte demande d'actions de la banque contrôlée par l'État. La cotation élargit l'empreinte du secteur financier sur la bourse régionale et marque l'une des plus importantes introductions en bourse sur la BRVM au cours des dernières années.

L'introduction en bourse de BIIC Bénin vient renforcer les efforts de la BRVM pour accroître la liquidité et attirer de nouveaux émetteurs. L'offre de 173 millions de dollars est la deuxième plus importante sur la bourse après celle d'Orange Côte d'Ivoire en 2022, ce qui indique un fort appétit des investisseurs pour les cotations dans le secteur financier.

La BRVM, qui dessert huit pays d'Afrique de l'Ouest utilisant le franc CFA, a vu la participation des particuliers augmenter ces dernières années, grâce aux plateformes d'investissement mobiles et à un meilleur accès aux données du marché.

L'arrivée de la BIIC renforce la représentation du Bénin à la Bourse et s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour privatiser et moderniser les actifs de l'État.

Les débuts de la banque interviennent également alors que les banques régionales sont de plus en plus considérées comme des valeurs défensives dans un contexte d'incertitude mondiale, soutenues par des dividendes réguliers et des fondamentaux solides. Pour les investisseurs, la BIIC offre un pied dans l'un des marchés bancaires les plus stables d'Afrique de l'Ouest, avec un potentiel de hausse à mesure que le secteur des services financiers du Bénin continue de se formaliser et de se développer.