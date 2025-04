Nigeria: L'action MTNN progresse grâce à l'intérêt croissant des investisseurs à l'approche des résultats du premier trimestre

L'intérêt des investisseurs pour MTN Nigeria a bondi en avril 2025, porté par l'optimisme quant à son retour à la rentabilité.

L'intérêt des investisseurs pour MTN Nigeria a bondi en avril 2025, porté par l'optimisme quant à son retour à la rentabilité. Le 15 avril, le volume des transactions a dépassé les 11 millions d'actions, soit le volume quotidien le plus élevé jamais enregistré, avant la publication des résultats du premier trimestre le 29 avril.

Les analystes s'attendent à ce que des hausses de prix allant jusqu'à 50 % renforcent les marges de MTN, le premier trimestre devant être le premier trimestre rentable depuis la dévaluation de la monnaie nigériane en 2023. L'action a clôturé à 245 ₦ mardi et se classe désormais au quatrième rang des valeurs les plus importantes du Nigerian Exchange (NGX), avec une capitalisation boursière de 5,1 trillions de ₦.

La dynamique commerciale de MTN fait suite à l'annonce, le 12 avril, d'un projet d'offre publique de vente visant à réduire la participation de la société mère MTN Group de 76 % à 65 %. La réalisation de l'offre est subordonnée à un rebond des bénéfices et à la reprise du versement des dividendes. En revanche, Airtel Africa - la plus grande société cotée du Nigeria - reste illiquide malgré des hausses tarifaires similaires, affectée par un rachat d'actions de 100 millions de dollars et un nombre limité d'échanges quotidiens.

Key Takeaways

Les résultats du premier trimestre de MTN Nigeria pourraient marquer un tournant décisif. Après des pertes consécutives dues à la dévaluation de la monnaie et à des pertes de change de 925 milliards d'euros en 2024, la société a affiché un bénéfice de 114,5 milliards d'euros au quatrième trimestre, ce qui a ravivé le sentiment des investisseurs.

La stratégie de MTN, qui combine des ajustements de prix, le repositionnement des services (FibreX) et des services financiers intégrés, reflète une orientation plus large vers la récupération des marges et l'expansion du réseau. Le retour à la rentabilité ouvre la voie à une offre publique de vente, prévue de longue date, visant à augmenter l'actionnariat national et à élargir la liquidité du marché. Pourtant, des défis subsistent.

L'inflation et l'augmentation de la pauvreté continuent de peser sur la demande des consommateurs. Selon la Banque mondiale, près de la moitié des Nigérians vivent aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté national.