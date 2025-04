Niger: L'otage autrichienne Eva Gretzmacher vivante, selon une photo diffusée par le média nigérien Aïr Info

Ce 29 avril 2025, le média nigérien Aïr Info a publié une photo sous-titrée « preuve de vie de l'Autrichienne Eva Gretzmacher, détenue par l'EIGS au mali ». Elle avait été enlevée le 11 janvier à son domicile à Agadez.

Eva Gretzmacher est bien vivante : alors qu'on était sans nouvelle de cette ressortissante autrichienne kidnappée en janvier dernier à Agadez, une photo diffusée par un média nigérien semble attester de la bonne santé de cette septuagénaire qui vit au Niger depuis près de trente ans.

Le regard franc et dirigé droit vers l'objectif ; un chèche de couleur rouge, noir et jaune sur les épaules et recouvrant ses cheveux : la photo transmise au média en ligne d'Agadez Aïr Info donne l'impression d'une otage en bonne santé et donc toujours vivante après 108 jours d'enlèvement et d'un silence inquiétant.

Détenue avec la Suissesse Claudia Abbt ?

Une photo transmise - selon nos confrères nigériens - par l'organisation terroriste de l'État Islamique au Sahel (EIS) et ce le jour du 74e anniversaire d'Eva Gretzmacher. Une Eva Gretzmacher qui, de l'avis de tous ceux qui l'ont côtoyé à Agadez, a fait preuve d'un grand dévouement envers la population de cette ville, notamment en ce qui concerne les femmes et l'éducation de leurs enfants. C'est ce qui a d'autant plus choqué sa famille et ses amis nigériens lorsqu'elle a été kidnappée de nuit, à son domicile, le 11 janvier 2025.

Toujours selon Aïr Info la ressortissante autrichienne aurait été déplacée par ses ravisseurs en plusieurs endroits de la zone entre Ansongo et Ménaka au Mali avant, finalement, d'être retenue par ses ravisseurs à Andéramboukane à la frontière Niger-Mali. Là, elle aurait été rejointe par une autre femme enlevée le 13 avril - également à Agadez - la Suisso-Nigérienne Claudia Abbt, âgée de 67 ans.