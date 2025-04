Cote d'Ivoire: Développement du District du Denguélé - Beugré Mambé ouvre la 3e édition du Djéguéya Festival

Le chef du gouvernement avait à ses côtés le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec), Eugène Aka Aouélé.

Le Premier ministre, Robert Beugré Mambé, a salué la tenue de 3e édition du Djéguéya Festival, le 27 avril 2025, à Odienné. Initié par le ministre-gouverneur du District du Denguélé, Gaoussou Touré, cette articulation connaît une innovation majeure avec le forum d'affaires Invest in Denguélé.

Selon une note d'information, lors de l'ouverture de la cérémonie, le chef du gouvernement s'est félicité de cette initiative qui témoigne de la vision et de l'engagement du ministre gouverneur en faveur du développement du district. Le Premier ministre lui a rendu hommage pour la détermination dont il fait preuve.

« Quand Gaoussou Touré veut quelque chose, il ne faut pas refuser parce qu'il ne va jamais reculer », a-t-il confié. Rappelant qu'il incarne les richesses humaines du Denguélé, aux côtés d'autres cadres dont le plus illustre est le Président de la République, Alassane Ouattara.

Comme le Premier ministre, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec), Eugène Aka Aouélé, a loué « un fils » qui aime sa région et qui travaille pour le bien-être des populations. « Vouloir le développement de sa région, c'est penser à ceux qui y vivent, c'est penser à leur commodité, c'est les accompagner dans la recherche de leur bien-être », a-t-il déclaré.

En effet, sous l'impulsion de Gaoussou Touré, commissaire général principal du Djéguéya Festival, le district se positionne comme un pôle d'investissement. Au cours de ces 72 heures, les investisseurs, les acteurs économiques et les festivaliers seront instruits sur les opportunités des secteurs tels que l'agro-industrie, les énergies renouvelables, le tourisme et l'exploitation minière.

La coordinatrice principale du Djéguéya Festival, Mariam Touré, a rappelé que les deux premières éditions ont porté sur la célébration de la culture du District autonome du Denguélé. Cette année, en plus de la valorisation du patrimoine odiennéka, l'événement affiche une ambition plus grande : Faire de la région un territoire d'investissement prêt à accueillir ceux qui veulent bâtir, créer et développer ».

Pour elle, loin de la perception marginale, le Kabadougou et le Folon (les régions du Denguélé) regorgent de ressources inexploitées et de potentiels immenses où les populations talentueuses sont en quête d'opportunités. « Bien plus qu'un simple festival, le Djéguéya est une invitation à découvrir tout ce que notre région a à offrir », a-t-elle déclaré.

Rappelons que le festival, qui se positionne comme une activité majeure, enregistre la participation du double médaillé olympique, Cheick Cissé et la star mondiale, Alpha Blondy.

Le chapitre culturel et artistique sera écrit avec des concerts d'artistes comme Ismaël Isaac et Lili Djéli, des danses traditionnelles ainsi qu'un défilé de mode mettant à l'honneur des artisans locaux et des créateurs de renom tels que Fatim Sylla et Cissé Saint-Moïse.

L'aspect social, quant à lui, portera sur la santé avec des séances de dépistage gratuit des maladies chroniques, notamment le diabète, l'hypertension artérielle et une campagne de don de sang.

Les festivaliers pourront également profiter d'une programmation incluant des tournois de maracana, des initiations au taekwondo avec Cheick Cissé.