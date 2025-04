Cote d'Ivoire: Tennis/Atp challenger 50 du pays - Eliakim Coulibaly dans la légende

Le phénomène Eliakim Coulibaly se poursuit. Le jeune tennisman ivoirien a rendu fier le pays en remportant l'Atp challenger 50 d'Abidjan, dans la soirée du dimanche 27 avril, à l'Hôtel Ivoire. Il était opposé au Tunisien Aziz Dougaz, considéré comme le meilleur joueur de tennis du moment sur le contient. Dougaz (Atp 196) partait largement favori dans ce duel avec Eliakim Coulibaly (Atp 324). Mais le Numéro 1 ivoirien n'a pas considéré le rang mondial de son adversaire.

Poussé par plus de 2000 spectateurs mobilisés dans la cuvette du Central tennis club, l'Éléphant a piétiné l'Aigle de Carthage en 3 sets (7/5 ; 6/4 ; 6/4). Il n'avait pas le choix ; tout le pays, à travers le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, le directeur de cabinet du Président de la République, Fidèle Sarassoro et le ministre délégué chargé des Sports et du Cadre de vie, Adjé Silas Metch, avait les yeux rivés sur lui.

Vainqueur du tournoi 2, le gaucher ivoirien passe, de la 324e place à la 270e. Il ne lui reste plus que 30 places pour participer aux qualifications de tournois du Grand Chelem comme Roland-Garros, Wimbledon ou l'US Open, etc. Quel match passionnant ! L'atmosphère était intenable, électrique... La rencontre, longuement interrompue par la pluie, était mal embarquée par l'Ivoirien. Eliakim Coulibaly, battu au tie-break dans le premier set (7/5), a fait preuve d'une force mentale irréprochable pour renverser la situation et arracher le gain de la partie, après un combat qui aura duré 2h 44 min.

C'est la première fois qu'un Ivoirien remporte un challenger 50, et de surcroît sur ses terres. « Je savais que la bataille allait être ardue. Beaucoup ne vendaient pas cher ma peau. Mais j'y ai cru et je me suis donné les moyens pour le réussir », confie le joueur, qui rend fier la Côte d'Ivoire, mais particulièrement la Fédération ivoirienne de tennis qui a planifié ce succès d'Eliakim Coulibay.

Le jeune tennisman est un pur produit des écoles fédérales créées par la fédération, qui lui ont donné les moyens de s'aguerrir à travers des compétitions Itf régulièrement organisées sur le continent. Avant d'être repéré, en 2013, par la Fédération internationale de tennis (Itf). Eliakim Coulibaly, qui a disputé des tournois du Grand Chelem en junior dont Roland-Garros, en 2020, avait une revanche à prendre en Côte d'Ivoire.

« C'est vrai que j'avais remporté deux tournois consécutifs de Futures à Abidjan, mais depuis, je n'y arrivais plus, j'avais le trac et ce début de l'Atp challenger raté face au Marocain m'avait révolté. Je m'étais juré de ne pas sortir de ces tournois d'Abidjan sans triompher », explique Eliakim Coulibaly qui a finalement vaincu de fort belle manière le signe indien qui semblait lui coller à la peau depuis la Coupe Davis perdue à Abidjan contre le Maroc, en février 2023.