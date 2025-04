Congo-Brazzaville: Protection des droits de l'enfant - Chantal Umutoni salue l'implication d'Isidore Mvouba

Arrivée au terme des 4 ans de sa mission en terre congolaise, la représentante résidente de l'Unicef, le Dr Chantal Umutoni, qui est allée faire ses adieux au président de l'Assemblée nationale, a salué l'implication personnelle d'Isidore Mvouba dans toutes les questions concernant l'enfant.

Selon la représentante de cette agence onusienne chargée des droits de l'enfant, elle ne pouvait pas quitter le Congo sans venir dire un grand merci et traduire toute la reconnaissance de l'Unicef au président de l'Assemblée nationale pour son accompagnement. « Le président met la question de l'enfant au centre de sa législature, c'est quelque chose de très important et nous devons le lui dire et le remercier », a-t-elle expliqué à la presse à sa sortie d'audience.

Faisant le bilan des activités menées ensemble, le Dr Chantal Umutoni a rappelé que les deux parties ont fait de grandes réalisations même si beaucoup de choses restent encore à faire. Parmi les projets réalisés, elle pense que la mise en place du Parlement des enfants reste le plus emblématique. « Je pense que maintenant au Congo aujourd'hui tout le monde connaît le parlement des enfants, tout le monde connaît les députés juniors, et c'est une bonne initiative pour apprendre aux enfants la citoyenneté et l'éducation civique.

C'est ce qui a été réalisé avec un accompagnement constant du président de l'Assemblée nationale et de la ministre des Affaires sociales. C'est quelque chose d'unique et de très important qu'il faut souligner », s'est-elle réjouie.

Elle s'est également félicitée du fait que le palais du Parlement sert souvent aux manifestations des enfants, une façon de mettre les enfants au centre de l'action nationale. De même, le président de l'Assemblée nationale a mis en place une équipe qui va suivre les recommandations du comité des Nations unies sur les droits des enfants qui siège à Genève.

Ce comité a, en effet, émis certaines recommandations suivant le rapport de la République du Congo sur la mise en oeuvre de la Convention des droits des enfants. « Nous avons des dossiers en continu, donc nous ne pouvons pas parler des dossiers inachevés, mais nous collaborons d'une façon continue au jour le jour pour la promotion et la mise en oeuvre des droits des enfants au Congo », a conclu Chantal Umutoni.