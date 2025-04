Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Dix femmes porteuses de projets se forment sur le numérique

Le directeur exécutif de la Fondation Burotop Iris, Issa attye, a remis, le 26 avril à Brazzaville, des laptops aux dix jeunes femmes porteuses de projets sélectionnées dans le cadre du programme Femme et Entrepreneuriat Numérique au Congo (FENC), qui assistent à une formation au laboratoire de fabrication numérique (Fablab).

Ce geste d'encouragement permettra à ces femmes porteuses de projets d'avancer sereinement dans leurs projets et d'atteindre leurs objectifs ambitieux. Ce programme Femme et Entrepreneuriat Numérique au Congo est important car il oeuvre aussi à la sensibilisation et à l'éducation. En encourageant ces femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat, ce programme contribue à briser les stéréotypes.

Le programme Femme et Entrepreneuriat Numérique au Congo est une initiative stratégique et ambitieuse qui vise à réduire la fracture numérique de genre. En dotant les participantes de compétences en innovation, en technologies numériques et en gestion de projets entrepreneuriaux, il ouvre la voie à une nouvelle génération de femmes entrepreneures capables d'impacter positivement l'économie congolaise.

La période d'incubation pour ces femmes porteuses de projets durera jusqu'au mois de juin. Les projets d'entrepreneuriat de ces femmes sont différents et leur prototype également. Elles apprendront: le processus de l'innovation, la conception des plateformes de développement, le management et autres afin de mettre en place des solutions durables.

L'implication de l'ONG Elite Women's Club dans ce programme de formation s'inscrit pleinement dans leur mission qui promeut l'autonomisation des femmes par le leadership, l'innovation et l'accès aux opportunités économiques.

« Le numérique est aujourd'hui un levier incontournable pour l'émancipation économique. En investissant dans la formation des femmes aux compétences numériques et entrepreneuriales, nous leur donnons les moyens de créer, d'innover et de bâtir des solutions d'avenir. Notre engagement est donc naturel : accompagner les femmes pour qu'elles soient des actrices majeures du développement et de la transformation numérique. À mes yeux, la formation est une arme pacifique pour briser les barrières, réduire les inégalités et libérer tout le potentiel des femmes », a indiqué Splendide Gavet, présidente de l'ONG Elite Women's Club.

La formation féminine est un enjeu fondamental. C'est à la fois un droit, un levier de justice sociale et un puissant moteur de développement durable. Former une femme, c'est impacter positivement tout une communauté. C'est permettre l'accès à l'autonomie financière, à la confiance en soi et à une pleine citoyenneté économique.

La directrice de la Fondation Burotop Iris, Diana Attye, a souligné à cette occasion l'importance de cette initiative : « Investir dans la jeunesse féminine, c'est investir dans l'innovation et l'avenir du Congo. Nous croyons en leur potentiel et nous sommes fiers de les accompagner sur le chemin de l'entrepreneuriat numérique ».

Sur le marché local, souvent les entrepreneurs sont confrontés à plusieurs difficultés : le financement, le manque de matériel, rupture du stock, la taxation et autres. « Pour être maitre de son projet, il faut que vous innovez tout temps. Nous avons connu des startups qui ont disparu deux à trois années après. Il faut toujours réadapter le produit ou service aux besoins des utilisateurs », a indiqué Gildas Moboula, responsable du Fablab.