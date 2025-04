Congo-Kinshasa: Les 72h du Mayombe Ecorun - Les organisateurs saluent la réussite de la 3e édition

Le président de l'association multisports Lion d'Or( structure organisatrice des 72 h du Mayombe Ecorun), José Cyr Ebina, et ses partenaires ont animé un point de presse, le 28 avril, afin de faire la restitution de la troisième édition de cette marche sportive, qui a combiné la protection de l'environnement, la détection de talents et la pratique de certaines disciplines de l'athlétisme.

La troisième édition des 72h du Mayombe Ecorun s'est déroulée du 25 au 27 avril sur la route nationale n°1, entre Malélé et Dolisie. Cette marche sportive, qui a mis en exergue la protection de l'environnement et la valorisation des peuples autochtones, s'est déroulée sur le thème « Courons et marchons pour la préservation de la forêt et des peuples autochtones ». A en croire José Cyr Ebina, tout s'est passé dans les meilleures conditions et la 3e édition a tenu toutes ses promesses .

Les athlètes et amateurs de plusieurs pays dont le pays hôte (la République du Congo), la République centrafricaine, l'Angola, la République démocratique du Congo ( RDC) et des cadres des institutions internationales ont participé à cette marche. « Les 72h du Mayombe, c'est le planting, c'est la détection, c'est la joie, c'est la course et les récompenses. A travers cette activité, nous donnons le goût du sport aux populations environnantes. L'édition de cette année a été marquée par la protection de la biodiversité en plantant plusieurs espèces de plantes », a expliqué José Cyr Ebina.

Les enfants gagnants des 72h du Mayombe seront suivis et formés dans un centre que l'association et ses partenaires mettront en place, dans les prochains jours, en RDC. Au total, cinq enfants des localités situées sur l'itinéraire de l'événement sont bénéficiaires de ces bourses. Pour José Cyr Ebina, les 72h du Mayombe Ecorun est la première course ultra d'Afrique centrale. « Le Mayombe est un patrimoine commun.

Je n'aime pas trop parlé mais je préfère faire et les oeuvres parlerons. Sadio Mané est parti d'un village et aujourd'hui c'est une star mondiale. Alors travaillons pour nos concitoyens. Les enfants que nous accompagnons pour faire honneur au Congo, un jour. Le Mayombe a besoin de notre contribution et, à travers le sport, nous pouvons valoriser notre beau pays », a-t-il indiqué.

Concernant les « vrais propriétaires du projet les 72h du Mayombe», José Cyr Ebina a expliqué qu'il est nécessaire d'éviter la confusion. Pour lui, son projet est enregistré puis protégé par l'Oapi. « Le nom Mayombe est un bien commun.

Le Congo a besoin d'unité. Nous devrons nous unir au lieu de nous rabaisser. En plus, notre activité s'intitule Les 72 h du Mayombe : Ecorun. Ne faisons pas de l'amalgame. En plus, il n'a jamais organisé une activité au nom des 72h du Mayombe Ecorun, surtout que le contenu n'est pas le même. Laissons la justice travailler », a conseillé l'orateur.

Les partenaires ont souhaité que l'engouement de cette troisième édition soit maintenue lors des prochaines éditions. Pour eux, les partenaires devraient travailler davantage avec l'organisation pour atteindre et sensibiliser un plus grand nombre. Les deux vainqueurs en dame et en homme, à savoir Akouambisdi Bénédicte et Gauthier Kakundi, ont reçu des prix.