Congo-Brazzaville: 33 ans de l'OAC - Antoine Béli Bokolojoué appelle au respect de l'éthique et de la déontologie

Créé par la loi 019-92 du 29 avril 1992, l'Ordre des architectes du Congo (OAC) a totalisé cette année ses 33 ans d'existence. Une occasion pour le président de cette institution, Antoine Béli Bokolojoué, de recommander aux architectes l'éthique, la responsabilité, le respect du code déontologique, la compétence et l'efficacité.

« C'est aussi 33 ans après qu'une loi portant sur le titre, l'exercice de la profession de l'architecte et l'architecture en République du Congo a été votée par le Parlement. Cette loi en attente de promulgation par le premier architecte du Congo, c'est-à-dire le président de la République, marquera l'arrimage du Congo sur le plan législatif et règlementaire, sur les standards internationaux et sur le domaine architectural », a rappelé le président de l'OAC dans une déclaration rendue publique ce 29 avril.

Député à l'Assemblée nationale, Antoine Béli Bokolojoué est l'initiateur de la loi relative au titre, à l'exercice de la profession d'architecte et à l'architecture approuvée récemment par les deux chambres du Parlement.

« La loi qui venait d'être votée comble un vide abyssal en matière d'architecture, notamment en matière du titre, de l'exercice de la profession et de la qualité de l'architecture en République du Congo. C'est une grande avancée pour le pays dans le domaine d'architecture. Il appartient aux pouvoirs publics de profiter de l'ensemble des architectes et urbanistes pour les associer au développement de l'aménagement du Congo », a-t-il déclaré.

Il a, par ailleurs, insisté sur le fait que les architectes sont des bâtisseurs de la cité. De ce fait, ils contribuent à la réconciliation des projets d'aménagement et participent à la programmation spatiale et temporelle des opérations, en tant que maître d'oeuvre. « L'article 19 de la loi créant l'Ordre des architectes du Congo stipule que "Nul ne peut exercer la profession d'architecte au Congo, s'il n'est inscrit à l'Ordre des architectes du Congo". Cette obligation juridique oblige les architectes à l'éthique et au respect de la déontologie dans le cadre de l'exercice de leur profession, celui de concevoir, d'aménager le territoire », a conclu le président de l'OAC.

Notons que la loi n°013-92 du 29 avril 1992 portant création de l'OAC a apporté, en 33 ans d'existence, des supports de base à l'organisation juridique de ce secteur.