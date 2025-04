Tunisie: L'ASG éliminée de la coupe - La tête était trop dans le championnat !

Les «Rouge et Noir» du Carrelage, qui ont pour objectif principal la réussite de l'opération maintien, ont sacrifié ce match pour celui de la JSO en championnat. Une bonne idée ? Pas si sûr que cela.

Toute la colère manifestée par les supporters de la Zliza après l'élimination de leur équipe, en huitièmes de finale de la Coupe contre l'ESZ, est sûrement légitime et compréhensible. Effectivement, la différence a été notable entre le match retour en championnat, remporté par les Gabésiens par 2 buts à 0 et celui de la Coupe, perdu contre le même adversaire sur le même score au Stade Olympique de Gabès.

Plutôt qu'une qualification qui aurait été excellente pour le moral avant d'attaquer les trois derniers matches décisifs pour la survie en Ligue 1, les coéquipiers de Houcine Mansour ont «offert» à leurs fans une piètre prestation qui a été sanctionnée par une élimination logique.

A double tranchant

Le fait de consacrer tout le potentiel de l'équipe et toutes les ressources physiques et mentales pour la rencontre à six points contre la JSO, le 4 mai, ne peut être un prétexte convaincant pour l'entraîneur Tarak Jarraya pour justifier l'échec.

Ça pourrait être un mauvais calcul et une très mauvaise stratégie. Car un match de qualité et de haut niveau n'aurait été qu'une meilleure préparation pour un match-clé dans la semaine qui suit. Reste que Tarak Jarraya et ses joueurs n'ont pas eu cette même approche de leur match contre Zarzis au point d'en avoir fait une simple formalité.

Après une première mi-temps où ils ont seulement fait reculer le destin du match en regagnant les vestiaires sur le score de 0- 0, ils ont encaissé un premier but de Youssef Snana avant de capituler sur un second but de Nassim Douihech dans le temps additionnel. On verra dimanche prochain si le fait d'avoir « sacrifié » ce match de Coupe aura été la bonne démarche pour s'offrir toutes les chances et tous les atouts d'une victoire impérative sur l'équipe d'El Omrane qui viendra défendre bec et ongles le même objectif du maintien. Car l'effet inverse de cette stratégie à double tranchant est aussi à envisager et à craindre.