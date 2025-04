Tunisie: L'Inflation alimentaire mondiale - Un panier de courses en montée

En 2024, l'inflation des prix alimentaires mondiaux semblait se stabiliser, mais 2025 s'annonce déjà comme une année de nouveaux défis. Avec des chiffres qui oscillent entre baisses et hausses, l'alimentation continue de représenter un casse-tête économique pour de nombreux consommateurs à travers le monde.

L'année 2024 a démarré avec une baisse des prix des denrées alimentaires mondiales. Selon la FAO, les prix alimentaires mondiaux ont chuté de 2,1 % par rapport à 2023. Cette baisse a été en grande partie attribuée aux céréales et au sucre, qui ont connu des baisses respectives de 13,3 % et 13,2 %. Si la tendance semblait prometteuse, elle n'a cependant pas eu un impact homogène sur tous les secteurs. D'un côté, les céréales, principales sources d'alimentation de base dans de nombreux pays, ont vu leurs prix baisser, offrant un répit pour des pays dépendants de ces produits. En revanche, les produits laitiers ont enregistré une hausse de 20,4 % en janvier 2025 par rapport à janvier 2024, conséquence d'une forte demande et d'une production limitée. Cette tendance est également visible sur les huiles végétales, dont les prix ont augmenté de 3,7 % en mars 2025.

2025 : les prix alimentaires encore sous pression

En 2025, la situation est loin de se stabiliser. L'indice des prix alimentaires de la FAO a atteint 127,1 points en mars 2025, en légère hausse de 1,6 % par rapport à janvier 2025 et de 6,9 % par rapport à mars 2024. Bien que l'indice reste inférieur de 20,7 % à son niveau record de 2022, il demeure élevé, marquant une pression constante sur les consommateurs, en particulier dans les pays à faible revenu.

Si les prix des céréales ont diminué de 2,6 % en mars 2025 par rapport à février, la baisse reste relative. En effet, malgré un indice des prix du blé et du maïs moins élevé, les conditions climatiques extrêmes, notamment la sécheresse, continuent d'affecter la production dans certains pays producteurs comme l'Inde et les États-Unis. Cela pourrait à terme maintenir une pression à la hausse sur les prix des céréales dans plusieurs régions. Les produits laitiers, en particulier le fromage, continuent de peser lourd dans le panier de courses. L'indice des prix des produits laitiers a vu une augmentation de 4 % en février 2025, une tendance marquée par une demande accrue à l'importation et une production insuffisante pour répondre à cette demande.

Les fromages ont été particulièrement affectés par cette hausse, bien que d'autres produits comme le beurre et le lait en poudre aient connu des baisses de prix. Le prix du sucre a connu une baisse de 1,4 % en mars 2025, en raison de la production excédentaire au Brésil, le principal producteur mondial. Toutefois, cette baisse reste modeste en regard de l'inflation persistante dans d'autres secteurs. De son côté, le marché des huiles végétales a connu une forte hausse de 3,7 % en mars 2025, principalement alimentée par la demande mondiale soutenue en huile de soja, de colza et de tournesol. Cela impacte directement les prix de nombreux produits transformés et affecte particulièrement les pays consommateurs d'huile.

Des millions de personnes toujours en difficulté

L'inflation alimentaire de 2024 et 2025 a des répercussions directes sur les ménages vulnérables dans de nombreux pays. En Europe, même si les prix des céréales et du sucre ont diminué, de nombreuses familles continuent de subir une pression budgétaire importante. En France, un ménage moyen consacre désormais environ 30 % de ses revenus à l'alimentation, un chiffre alarmant dans un contexte économique déjà tendu.

Dans les pays en développement, la situation est bien plus dramatique. En Afrique subsaharienne, l'inflation alimentaire atteint des taux proches de 20 %, avec des millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire. Selon la FAO, le nombre de personnes sous-alimentées dans cette région dépasse les 250 millions, et la situation ne semble pas s'améliorer à court terme. Les perspectives pour la fin de l'année 2025 restent incertaines, mais des solutions commencent à émerger. Des efforts pour rendre l'agriculture plus durable et plus résiliente face au changement climatique pourraient, à long terme, stabiliser les prix. Des pratiques comme la diversification des cultures, l'amélioration des rendements agricoles et l'utilisation de technologies de pointe devraient permettre de limiter les effets des mauvaises récoltes sur les prix.

Une lueur d'espoir ?

Les politiques commerciales sont également essentielles pour améliorer l'accès aux denrées alimentaires. L'augmentation de la coopération internationale, la réduction des barrières douanières et la facilitation des échanges alimentaires peuvent contribuer à alléger les pressions inflationnistes. L'ONU et ses agences, comme la FAO, continuent de jouer un rôle clé dans l'aide humanitaire et les efforts de stabilisation des marchés alimentaires mondiaux. Bien que des baisses des prix de certaines denrées alimentaires aient apporté un répit en 2024, l'inflation alimentaire reste un sujet préoccupant en 2025. Les produits de base comme les céréales, les produits laitiers et les huiles continuent d'augmenter, et cette pression se fait surtout sentir dans les pays vulnérables.

Le futur des prix alimentaires dépendra en grande partie de la capacité des gouvernements à s'adapter aux défis du climat, à réformer les marchés et à soutenir les populations les plus touchées par l'insécurité alimentaire. En attendant, le panier de courses restera une source de réflexion et d'inquiétude pour de nombreux consommateurs.