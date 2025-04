Tunisie: Les jeunes du ST au révélateur - Tout un symbole

Passé par une cure de jouvence, ce Stade-là est actuellement un exemple de combativité et d'unité, prouvant, lors de ses dernières sorties, qu'avec de la détermination et du courage, les écarts d'âge sur le papier peuvent être réduits sur le terrain.

Le Stade Tunisien a donc maîtrisé la JS Manouba dans son fief pour prendre le « quart » et y défier le vainqueur du match entre la JSK et l'ESS. Face aux divisionnaires de La Manouba, outre le fait que la rencontre a vite tourné à l'avantage des Bardolais, en l'absence des continentaux stadistes, les Touré, Bonheur, Ouattara Ndao et autre Ibrahima Djité, le Stade a pu compter sur son grenier avec un onze 100% tunisien.

Mieux encore, Chokri Khatoui a accordé un répit à un certain Khalil Ayari, énormément sollicité ces derniers temps. Résultats des courses donc, grâce à Ghazi Ayadi et Youssef Saâfi, le Stade a bouclé le match à la mi-temps, se contentant de gérer, par la suite, même si la JSM a «touché du bois » à deux reprises lors de cette explication.

Héritage et enseignements

Face à la JSM, Chokri Khatoui a mobilisé nombre de minots qui ont répondu présent. Tout un symbole que de s'en remettre à ces jeunes truffés de talents, dans un contexte où le Stade, il est vrai, ne peut faire autrement. Peu importe et qu'à cela ne tienne, plus d'un jouvenceau a été lancé dans le grand bain des séniors depuis quelque temps déjà.

Qu'ils soient titulaires ou réservistes, leur apport est indéniable et les fans sont forcément satisfaits de cette tendance à rajeunir le groupe de joueurs. Ainsi, avec l'axial Arous, le milieu Rayan Smaâli, l'arrière droit polyvalent Wael Ouerghemi et l'attaquant Najd Dabbebi, le staff a lancé d'entrée face à la JSM quatre joueurs de moins de 20 ans, alors que, sur le banc, l'arrière droit Iyadh Riahi (19 ans), le milieu Obaid (20 ans), son alter ego Adem Nguili (20 ans), l'ailier Sajed Ferchichi (20 ans), le milieu offensif Firas Sfaxi (17 ans) et l'attaquant Moncef Gharbi (18 ans) ont complété le groupe de joueurs convoqués pour ce match.

Des jeunes qui se battent sur chaque ballon. Une implication de tous les instants avec des courses effrénées et une motivation à l'extrême. De l'envie constatée à chaque tacle, chaque interception, chaque dégagement, la cure de jouvence du Stade « masque » quelque peu les dernières contre-performances en Ligue 1 pour les raisons connues de tous, soit les départs de plusieurs tauliers. Sur ce, on l'oublie souvent, mais le football est avant tout une question de coeur et de volonté. Et quand les minots « prennent le pouvoir », ça se traduit par davantage de production sur le terrain. Aujourd'hui, au vu de ce qui a été proposé depuis des semaines, l'on sait d'avance que plusieurs jeunes stadistes vont percer davantage et réussir. Ils ont tout pour le faire.