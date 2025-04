Algérie: Hadj 1446/2025 - Belmehdi appelle à intensifier les efforts pour une saison réussie

ALGER — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a appelé, mardi à Alger, la mission du Hadj 1446/2025 à intensifier les efforts pour une saison réussie.

Présidant l'ouverture des travaux d'un séminaire de formation au profit des Mourchidine à Dar El Imam (El Mohammadia), M. Belmahdi a appelé la mission du hadj pour la saison 2025, "à intensifier les efforts et à renforcer la coordination et la coopération pour une saison réussie et exceptionnelle, afin de permettre aux hadjis d'accomplir les rites du hadj dans les meilleures conditions, en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

"La bonne guidance est une responsabilité religieuse d'où la nécessité de choisir des compétences pour représenter l'Algérie", a-t-il souligné, appelant les mourchidate et mourchidine "à s'aligner sur un même avis et à avoir la même approche pour mieux représenter l'Algérie et préserver son image à l'éxtérieur".

Le ministre a rappelé que "le séminaire s'inscrit dans le cadre des démarches visant à assurer le succès de la saison du hadj 2025, à travers la formation de la mission des membres de la commission de la fatwa, des mourchidate et mourchidine religieux".

De son côté, le directeur général de l'Office national du Pèlerinage et de la Omra (ONPO), Taher Braik a appelé les guides religieux "à se conformer aux instructions", précisant que "l'Office a procédé, pour cette saison, à l'actualisation et à la réimpression du guide pratique du membre de la mission qui renferme les orientations nécessaires relatives à l'encadrement, l'organisation et l'orientation".

Le séminaire de deux jours verra l'organisation de rencontres scientifiques notamment sur l'orienation religieuse, la fatwa et les options jurisprudentielles dans le hadj et la spécificité de la mission d'orientation religieuse.