Algérie: Le Plan d'action 2024/2030 vise à renforcer l'attractivité touristique nationale

ALGER — La ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mme Houria Meddahi a affirmé, mardi à Alger, que le plan d'action du secteur pour la période 2024/2030, visait à renforcer l'attractivité touristique nationale.

Lors d'un exposé présenté devant la Commission de la culture, de la communication et du tourisme à l'Assemblée populaire nationale (APN), en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Kaouter Krikou, Mme Meddahi a précisé que le plan d'action de son département ministériel pour 2024/2030, repose sur plusieurs axes dont "la relance et la promotion du tourisme domestique afin de renforcer l'attractivité touristique nationale et promouvoir les produits et services de l'artisanat et des métiers".

Selon la ministre, ce plan vise à mettre en exergue les zones touristiques d'excellence à caractère culturel, historique et religieux dans les régions du sud, développer le tourisme côtier, thermal et de montagne, soutenir l'activité touristique au niveau des parcs naturels et des zones humides et accélérer l'aménagement des zones d'expansion touristique (ZET) dans les 14 wilayas côtières pour lancer des projets d'investissement.

Il s'agit également de la réalisation de nouvelles stations thermales et le développement de la thalassothérapie, à travers la réalisation d'au moins deux centres dans chaque wilaya, ainsi que l'encouragement de l'investissement dans la réalisation des structures d'hébergement et l'aménagement des pistes au niveau des zones montagneuses.

Dans le même sillage, Mme Meddahi a assuré que les atouts actuels sont "suffisants" pour améliorer le niveau des flux des touristes étrangers, notamment vers les pôles touristiques sahariens, rappelant l'élaboration d'un plan de développement du tourisme saharien, compte tenu de la "demande mondiale croissante" pour le tourisme d'aventure et d'exploration.

Evoquant les mesures pour relancer le tourisme, la ministre a cité le renforcement des capacités d'hébergement par la mise à disposition de foncier touristique, à travers l'aménagement de 10 nouvelles zones touristiques et l'assainissement du foncier touristique. Ainsi, il a été procédé, dans ce cadre, à l'approbation de 170 plans d'aménagement touristique et à l'aménagement de 20 zones d'expansion touristique.

La poursuite de la formation afin d'assurer une main-d'oeuvre répondant aux normes internationales en vigueur dans ce domaine, en coordination avec le secteur de la formation professionnelle, figure également parmi ces mesures.

S'agissant des perspectives de l'artisanat, le plan d'action (2024/2030) prévoit des mesures visant à développer les compétences et capacités des artisans, à améliorer la performance et la qualité des produits artisanaux, à soutenir la commercialisation et l'exportation, à offrir un accompagnement économique et un appui financier, ainsi qu'à préserver le patrimoine traditionnel, pour que le secteur "contribue effectivement" au développement.