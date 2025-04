Algérie: Une délégation ministérielle qatarie en visite à l'USTHB

ALGER — Le sous-secrétaire du ministère qatari de l'Education et de l'Enseignement supérieur, M. Ibrahim bin Saleh Al-Nuaimi, a effectué, mardi, en compagnie d'une délégation, une visite à l'Université des Sciences et de la Technologie Houari-Boumediene (USTHB), dans le cadre du renforcement de la coopération académique entre les deux pays.

Accompagnée du Secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelhakim Bentellis, et du recteur de l'USTHB, Pr Djamel Eddine Akretche, la délégation qatarie a visité les différentes structures de l'université, notamment la faculté de génie électrique, la plateforme technique d'analyses physico-chimiques et la station de traitement des eaux usées, où elle a reçu des explications exhaustives sur la gestion de ces structures.

En marge de cette visite, M. Al-Nuaimi a souligné "l'intérêt majeur" que le Qatar, à travers son ministère de l'Education et de l'Enseignement supérieur, porte à la coopération avec les universités algériennes, particulièrement en matière de projets de recherche et d'échange d'étudiants, rappelant l'existence de plusieurs accords de partenariat entre des établissements universitaires qataris et algériens.

De son côté, le recteur de l'USTHB a indiqué que cette visite s'inscrivait dans le cadre de la coopération académique entre les deux pays, précisant qu'un échange d'étudiants et d'enseignants était prévu en plus de l'ouverture de stages dans les universités qataries pour les étudiants algériens.

Pour rappel, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Kamel Baddari, avait présidé, lundi, la cérémonie de signature du procès-verbal du comité directeur conjoint algéro-qatari dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, prévoyant l'activation des accords de jumelage entre les deux pays dans le domaine académique.