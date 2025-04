Algérie: Présentation à Alger des projets associatifs subventionnés par le ministère de la Culture et des arts

ALGER — L'évaluation et le suivi des subventions publiques accordées aux associations culturelles et artistiques à caractère national et local, ont été le thème d'une rencontre organisée, lundi à Alger, lors de laquelle le bilan chiffré des années 2023 et 2024 a été présenté en présence du ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou et de plusieurs représentants d'associations à l'échelle nationale.

Sous l'intitulé "Rencontre nationale de présentation des projets remarquables des associations culturelles et artistiques 2023-2024", ce rendez-vous, répondant à un souci de transparence et de présentation des projets aboutis et d'expériences premières ayant bénéficiés du soutien financier public, a été accueilli au Palais de la Culture "Moufdi-Zakaria".

Lors de son allocution d'ouverture, le ministre de la Culture et des Arts a rappelé le "rôle prépondérant du mouvement associatif dans la dynamisation de la vie sociale et la canalisation des énergies, chez les jeunes porteurs de projets notamment, ainsi que l'enrichissement du paysage culturel et la consolidation de l'identité nationale", et qu'il convient à ce titre, a-t-il ajouté, de, "les encourager à poursuivre leur oeuvre citoyenne qu'il faut mettre en valeur et envers laquelle nous devons être reconnaissants".

Le ministre, a réaffirmé la détermination de son département à mettre à exécution le 46e engagement du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui prévoit dans son quatrième alinéa, "le soutien et l'accompagnement des initiatives des jeunes artistes à travers la mise en place de mécanismes d'aide et d'encouragement de la création".

A l'issue de son intervention, M. Ballalou a invité les entreprises économiques à soutenir l'activité et les projets culturels, rappelant à ce titre, que la Loi de finance autorise et encourage à entreprendre de telles actions", ce qui impliquerait au retour, a-t-il conclu, une "considération au bénéfice de ces entreprises citoyennes de la part des services fiscaux".

Le directeur de l'Organisation de la diffusion du produit culturel et artistique (DODPCA), Smaïl Inzarene et la Sous-directrice de la diffusion des produits culturels et artistiques, Wassila Bouhalassa, ont ensuite présenté un état des lieux sur le mouvement associatif dans le domaine culturel et artistique en Algérie, suivi d'un exposé sur la subvention publique des différents projets retenus.

Ainsi, les intervenants ont fait état de l'existence de 4777 associations culturelles et artistiques locales et nationales, actives sur l'ensemble du territoire algérien, ajoutant que les projets de 308 associations ont été financés durant l'exercice 2023-2024.

Lesdits projets portent sur divers domaines culturels et artistiques, patrimoine, théâtre, musique, arts et lettres, cinéma, arts plastiques et formation artistique, entre autres, précisant que la priorité dans tous les domaines cités a été accordée aux projets relatifs aux personnes aux besoins spécifiques, les femmes et les enfants.

Pour l'année 2025, M. Inzarene a fait savoir que 200 nouveaux projets culturels et artistiques déposés entre octobre 2024 et janvier 2025 via la plateforme numérique dédiée aux demandes de subventions, ont été retenus.

Lors de cette rencontre, des indications sur les liens numériques permettant de consulter le guide des associations à l'échelle nationale ont été livrées à l'assistance, avant de voir se succéder les représentants d'une quinzaine d'associations qui ont donné un aperçu en vidéo, de leurs projets culturels et artistiques divers, qui ont bénéficié de subventions pour l'année 2025.