Algérie: Changer l'approche de la gestion des structures des jeunes pour les rendre plus attractives

BOUIRA — Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, a plaidé mardi à Bouira pour le changement de l'approche de gestion des établissements de jeunesse via l'adoption de programmes adaptés aux nouvelles mutations et aux besoins des jeunes, pour assurer une meilleure attractivité.

Au cours de sa visite à Bouira, où il a inspecté plusieurs structures relevant de son secteur, M. Hidaoui a appelé les responsables et cadres du secteur à revoir la stratégie de gestion des maisons de jeunes et autres établissements de jeunesse à même de les adapter aux défis de l'heure et aux aspirations des jeunes, ajoutant qu'il était temps de changer l'approche de gestion de ces établissements par l'adoption de programmes et activités adaptés aux mutations technologiques ainsi qu'aux besoins des jeunes.

Tout en rappelant les efforts et moyens déployés par l'Etat pour prendre en charge les préoccupations des jeunes à travers le pays, le ministre, qui a visité le Centre de loisir scientifique (CLS) Sidhoum-Djafer, a souligné que les programmes et activités des maisons de jeunes peuvent être élaborés en coordination avec l'Université et le secteur de l'Education pour instruire, sensibiliser et former les jeunes et les protéger des fléaux sociaux comme la drogue et les psychotropes.

Hidaoui, qui a assisté à une rencontre sur la lutte contre la drogue organisée à la Bibliothèque principale de la ville, a encore insisté sur l'impératif de faire jouer aux structures de jeunes "leur mission principale de sensibiliser, de former et d'éduquer, ainsi que de protéger les jeunes des différents dangers, notamment en cette conjoncture marquée par un environnement international et régional instable".

Assistant à une autre rencontre sur le marché de l'emploi à l'ère des mutations numériques, organisée par le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) à l'Institut de la formation professionnelle Mohamed-Saiki, au centre-ville, M. Hidaoui a mis l'accent sur l'importance qu'accorde le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux préoccupations des jeunes, notamment l'emploi.

"L'Etat algérien oeuvre sans relâche à créer plus d'emplois et d'opportunités pour les jeunes à travers une nouvelle approche, car c'est sur cette force juvénile que nous comptons bâtir l'Algérie nouvelle", a soutenu le ministre, qui s'est rendu à Bechloul (Est de Bouira) pour visiter le camp de jeunesse Mouhoub-Hammouche, situé aux abords du barrage de Tilesdit.

Au cours de sa visite à Bouira, M. Hidaoui s'est longuement entretenu avec des jeunes de la ville sur leurs préoccupations et leurs aspirations. Sur place, il a réitéré son engagement à oeuvrer pour rendre les établissements du secteur plus attractifs avec une nouvelle stratégie visant à les former et les protéger des fléaux sociaux, ainsi qu'à les aider à intégrer le monde de travail.

Dans la ville de Lakhdaria (Ouest), le ministre a procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation de deux maisons de jeunes.