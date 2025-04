Algérie: La BID présente les opportunités d'investissement offertes par les Assemblées annuelles prévues à Alger

ALGER — La Banque islamique de développement (BID) a présenté, mardi, au profit des hommes d'affaires algériens les opportunités qu'offriront les Assemblées annuelles du groupe de la banque, prévues du 19 au 22 mai prochain à Alger, ainsi que les services assurés par la banque aux investisseurs.

Lors d'un forum d'information organisé au siège de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) à Alger dont l'ouverture des travaux a été co-présidée par le Directeur général de la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) au sein de la BID, Muhammad Nazeem Noordali et le directeur général de la CACI, M. Chakib Smail Kouidri, des séances d'information ont été organisées au profit des opérateurs économiques sur les opportunités d'investissement et de financement qu'offriront les assemblées annuelles de la BID auxquelles prendront part quelque 5.000 investisseurs issus des pays membres de la banque.

Dans ce cadre, les experts de la banque ont souligné l'importance pour les opérateurs algériens de saisir cette opportunité, notamment en s'inscrivant sur la plateforme des rencontres bilatérales qui permet aux investisseurs d'accéder à un large répertoire d'investisseurs afin d'établir des relations avec eux lors de cet évènement.

La BID continuera à faire la promotion des investisseurs algériens et des opportunités d'investissement offertes en Algérie, même après ces Assemblées annuelles, grâce à la base de données qui sera alimentée lors de cet événement.

Lors d'une conférence de presse qu'il a animée, M. Noordali a souligné que les Assemblées annuelles constituent "une plateforme importante pour développer le dialogue entre les différents acteurs, renforcer les partenariats, définir les opportunités d'investissement et les défis auxquels sont confrontés les investisseurs, et partager également les expériences à travers les ateliers prévus lors de cette rencontre".

"L'Algérie dispose d'un potentiel économique important qui l'habilite à jouer un rôle de premier plan", a-t-il ajouté, saluant la politique de l'Algérie consistant à compter sur ses propres ressources financières pour appuyer et développer l'économie au lieu de recourir à l'endettement extérieur.

Il a, en outre, souligné que l'Algérie possède des opportunités d'investissement prometteuses dans les secteurs de la transition énergétique, de l'agriculture, de l'industrie et de l'économie de la connaissance, souhaitant une forte participation du secteur privé à ces Assemblées annuelles pour examiner les opportunités de partenariat et découvrir les moyens de soutien assurés par la BID.

Dans une déclaration à l'APS, M. Noordali a affirmé que ces Assemblées annuelles connaitront la signature d'accords de financement avec des pays et des institutions financières, ainsi que la signature de mémorandums d'entente avec nombre d'organismes algériens de différents secteurs.

Dans son allocution à cette occasion, M. Kouidri a affirmé que le partenariat avec la BID sera orienté vers la réalisation des objectifs de l'Algérie visant la diversification de l'économie et des sources de financement des investisseurs, relevant que les Assemblées annuelles prévues à Alger sont une occasion à saisir pour promouvoir les opportunités d'investissement offertes par l'Algérie.

Ces Assemblées annuelles constituent également une plateforme pour mettre en évidence les réformes engagées, ces dernières années, par l'Algérie en vue d'améliorer le climat d'investissement, et accroitre ainsi les chances de sceller des partenariats lors de cet événement.

Placées cette année sous le thème: "Diversification économique: un enrichissement de la vie", les Assemblées annuelles de la BID qui verront la participation de 57 Etats membres, de partenaires du développement et de responsables des secteurs public et privé, débattront de plusieurs questions dont le développement des économies, le renforcement de la résilience économique et l'innovation comme levier du développement global.

Elles seront ponctuées par l'organisation d'événements parallèles, de forums et d'expositions pour présenter les principales initiatives de développement et les opportunités d'investissement dans les Etats membres.