Tunisie: À El Jem et Dougga, la Fondation ARTs & Culture by UIB mécène des ARTs et du patrimoine

Fidèle à sa raison d'être, la Fondation Arts & Culture by UIB annonce le renouvellement, pour une durée de trois ans, de son mécénat et son appui au Festival international de musique symphonique d'El Jem et au Festival International de Dougga.

Cet engagement est le reflet d'un accompagnement pérenne au service de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine ainsi que de la promotion de la création artistique. Il traduit, en même temps, l'attachement de la Fondation Arts & Culture by UIB aux valeurs d'ouverture, de dialogue et de paix.

"La Fondation Arts & Culture by UIB maintient ainsi le cap qu'elle s'est donnée. Elle considère la culture - qui est un ensemble de systèmes au rang desquels se trouvent notamment l'art, la science, la religion et les rapports sociétaux - comme un moyen d'expression de la créativité et de l'identité avec le partage d'expériences culturelles qui favorisent le développement du comportement individuel et collectif en relation avec l'environnement tant interne qu'externe. La raison d'être de la Fondation ne perdra pas de son éclat car elle s'enracine dans une conviction confirmée, sincère, ne pouvant être asservie à une quelconque approche mercantile", a souligné M. Kamel Néji, président de la Fondation Arts & Culture by UIB.

Dans les écrins historiques classés au patrimoine mondial de l'UNESCO que sont le site archéologique de Dougga et l'amphithéâtre d'El Jem, les deux festivals offrent des expériences culturelles inédites et complémentaires.

À Dougga, une scène posée sur les ruines d'un théâtre antique, accueille une programmation éclectique, reflet de la richesse et de la diversité culturelle tunisienne et internationale.

À El Jem, les plus grands orchestres symphoniques internationaux investissent les pierres millénaires du Colisée, créant un dialogue entre musique classique et patrimoine architectural.

À travers la perpétuation de ce mécénat, la Fondation Arts & Culture by UIB réaffirme sa conviction que la culture est un levier de rapprochement, de réconciliation et de cohésion.

En conjuguant engagement citoyen et passion artistique, la Fondation trace un chemin ambitieux : faire de la culture un bien commun, un vecteur de proximité, de lien social et de développement durable.