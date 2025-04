Tunisie: Lancement de la 7e édition de Gabes Cinema Fen - Des images et des causes citoyennes

Jusqu'au 1er mai 2025, les Gabésiennes et autres invitées pourront découvrir et explorer différentes propositions, approches, pensées et réflexions autour du cinéma, de l'art vidéo et de la réalité virtuelle à travers des expositions, des projections et autres masterclass et rencontres.

Le rideau s'est levé, le 26 avril 2025, sur la 7e édition de Gabès Cinéma Fen, un festival qui s'est imposé depuis sa création en 2019, comme un rendez-vous incontournable, explorant les enjeux sociaux et environnementaux à travers l'image. Organisé par l'association Focus Gabès, le festival propose une programmation repensée qui met à l'honneur le cinéma, l'art vidéo et la réalité virtuelle.

Jusqu'au 1er mai 2025, les Gabésien.n.e.s et autres invité.e.s pourront découvrir et explorer différentes propositions, approches, pensées et reflexions autour du cinéma, de l'art vidéo et de la réalité virtuelle à travers des expositions, des projections et autres masterclass et rencontres.

Le tout servi par un nouveau comité de direction qui réunit deux figures majeures de la scène artistique nationale et internationale: Sarra Maâli, directrice culturelle, et Sofian El Fani, directeur de la photographie. Tous deux intègrent également le comité artistique de la section Cinéma, aux côtés de Rabeb Mbarki, réalisatrice et responsable du programme Ciné-Terre.

Pas de compétition cette année pour cette section qui dévoile une sélection officielle faite de 11 longs-métrages projetés entre le Complexe culturel Mohamed El Bardi, Cinématdour (Chatt Essalem), la maison de culture de Matouia et celle de Nouvelle Matmata et de Wedhref.

Le programme Ciné-Terre, qui met en lumière des oeuvres cinématographiques -- questionnant la relation entre l'Homme et son environnement --, a proposé, le 26 avril, une sélection de 5 films libanais: «The tree of hell , «The snake hill», «Manthour Bayrut», «A vendre, grotte naturelle», «Along the water» projetés dans la forêt de l'oasis Midassi, près du zoo de Cheneni. La section Art Vidéo demeure sous la direction de Fatma Kilani, fondatrice du Centre d'art La Boîte, en collaboration avec l'artiste visuel Malek Gnaoui, directeur artistique de la programmation.

El Kazma -- un programme phare de cette section qui prend la forme d'une exposition internationale d'art vidéo qui se tient chaque année sur la Corniche de Gabès, à deux pas de la casemate (bunker emblématique de la Seconde Guerre mondiale qui lui a inspiré son nom) -- a été inaugurée le 27 avril. Elle met en avant les oeuvres d'artistes-curateur.trice.s, tunisien.ne.s ou internationaux.ales (cette année issu.e.s entre autres de Singapour, Sénégal, Belgique, France, Canada, République Démocratique du Congo et Mali) à qui on a offert carte blanche pour définir le thème et la sélection des oeuvres présentées. Le programme K-OFF, dédié aux artistes émergents tunisiens pratiquant l'art vidéo, a pris son élan le 28 avril avec la présentation des oeuvres des 8 artistes Firas Ben Ali, Insaf Ben Ajmi, Mourad Ben Amor, Hedia Chaouali, Maram Nairi, Oussema Zakraoui et Khadija Zammouli.

Dans cette même section, une performance artistique intitulée «Kharatet el Henna» sera proposée demain 30 avril à Dar El Meddeb par Abdullah Minyawi et Malek Gnaoui.

La section XR (réalité étendue), qui poursuit son développement sous la direction artistique de Mohamed Arbi Soualhia, propose cette année au Complexe culturel Mohamed Bardi, 9 oeuvres immersives d'artistes venues du Japon, USA, Taiwan, Allemagne, Chilie, Corée du Sud, Espagne, Iran, Ethiopie et les Pays-Bas. Cette sélection met en avant des créations qui explorent les vastes possibilités artistiques et narratives offertes par les technologies de réalité virtuelle.

Le même complexe culturel abrite trois masterclass données par Haythem Zakkaria, Patricia Echeverria Liras et Hamedine Kane en compagnie de Ntone Edjabé.

Le festival n'a pas oublié les plus jeunes cette année aussi avec le programme Ciné Kids qui propose les deux belles oeuvres cinématographiques: «Sauvages» de Claude Barras et «Flow» de Gints Zilbalodis.