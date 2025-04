L'Égypte accueillera la 17e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans 2025, organisée par United Sports, du 27 avril au 18 mai 2025. Cette décision fait suite au retrait de la Côte d'Ivoire de l'organisation du tournoi.

Le tournoi se déroulera dans trois stades au Caire, à Ismailia et à Suez. Il revêt une grande importance car il sert de qualification pour la Coupe du monde des moins de 20 ans, prévue en septembre prochain au Chili. Les meilleures équipes se qualifieront pour la Coupe du monde, ce qui donne à la compétition un caractère décisif.

La Coupe d'Afrique des Nations U-20 réunira 13 équipes, dont l'Égypte, pays organisateur, réparties en trois groupes : Le groupe A comprend cinq équipes, et les groupes B et C quatre équipes chacune.

Le tirage au sort a placé l'Égypte dans le groupe A avec la Zambie, la Sierra Leone, l'Afrique du Sud et la Tanzanie. L'Égypte est en tête du groupe A en tant que pays hôte, tandis que le Sénégal est en tête du groupe B en tant que champion en titre, et le Nigeria est en tête du groupe C en tant que troisième de l'édition 2023.

Le tableau de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans est comme sui :

Groupe A : Égypte - Zambie - Sierra Leone - Afrique du Sud - Tanzanie.

Groupe B : Nigeria - Tunisie - Kenya - Maroc.

Groupe C : Sénégal - République centrafricaine - République démocratique du Congo - Ghana.

L'équipe nationale égyptienne des moins de 20 ans, née en 2005, poursuit ses préparatifs sérieux sous la direction de l'entraîneur Osama Nabih en vue du tournoi.

L'accueil par l'Egypte de cet important événement continental reflète la force et le leadership du pays dans l'organisation des tournois majeurs. L'Etat met à profit tout son potentiel pour faire réussir cet événement sportif de façon digne de la réputation continentale et internationale de l'Égypte.

L'organisation de ce tournoi fait partie d'une série de succès sportifs réalisés par l'Égypte à l'ère du président Abdel Fattah Al-Sissi.

Résultats des Matchs:

L'Egypte débute sa CAN U-20 par une courte victoire face à l'Afrique du Sud

Grâce à un but de Mohamed Abdalla, l'Egypte a remporté son premier match de la Coupe d'Afrique des nations U-20 face à l'Afrique du Sud (1-0). L'essentiel a été réalisé mais la performance laisse à désirer.

Les Pharaons ont réussi leur entrée en Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans (CAN U-20) en s'imposant difficilement face à l'Afrique du Sud (1-0), dimanche 27 avril, au Stade international du Caire.