Sénégal: Gouvernance participative - Plus de 600 femmes de Nyassia et Adéane accompagnées par Usoforal

Nyassia — Plus de six-cent femmes des communes de Nyassia et Adéane, dans le département de Ziguinchor (sud), ont bénéficié d'un accompagnement sur le processus de gouvernance participative et de citoyenneté active grâce au comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance (USOFORAL), a appris l'APS, mardi.

"Plus de six-cent femmes des communes de Nyassia et Adéane ont été accompagnées dans le cadre de la mise en oeuvre du +projet de renforcement du leadership des femmes dans les espaces décisionnels de la vie publique+. Ce projet a contribué à accompagner le processus de gouvernance participative et de citoyenneté active des femmes de ces deux communes", a indiqué la chargée de projet à USOFORAL, Sanoussi Camara Diédhiou.

Elle s'exprimait en marge d'un atelier de redevabilité destiné à faire le bilan des activités menées par le projet durant ses douze mois d'exécution, de partager les résultats avec les parties prenantes et de recueillir leurs retours pour améliorer les interventions futures.

La rencontre a enregistré la présence, entre autres, des chefs de village, des membres de la société civile, des organisations féminines.

"Le budget participatif sensible au genre, l'importance et le fonctionnement de commissions techniques, le contrôle citoyens, le débat d'orientation et le vote du budget, la sensibilisation sur le droit et devoir du citoyen, ont été élaborés avec ces femmes durant l'exécution (un an) du projet", a fait valoir Laurent Mendy, le chargé des relations publiques et partenariats à USOFORAL.

Selon lui, "l'approche du projet s'est reposée sur la participation des communautés".

"Son action a pour point de départ les potentialités des communautés et non leur besoin, en vue de renforcer des processus d'autonomisation. Il a pris en compte les aspects psychosociaux et se fonde sur une philosophie émancipatrice de la femme", a expliqué M. Mendy.

Il a ajouté que les principales activités du projet tournaient autour de la mobilisation, la sensibilisation et la formation des femmes et de la société civile, afin de promouvoir leur positionnement social, politique et économique, et leur développement participatif.

La mairesse de Nyassia, Justine Manga, a salué les "bons" résultats réalisés dans sa commune par le projet.

"Ce projet a fait de très bons résultats à Nyassia. Il a permis de comprendre la question des communes rurales. Il a permis aux femmes de comprendre la gouvernance participative", a salué Mme Manga.

Aussi, a-t-elle ajouté, "le projet a permis de bien sensibiliser les acteurs sur la question du foncier afin qu'ils comprennent les tenants et les aboutissants".

Le "projet de renforcement du leadership des femmes dans les espaces décisionnels de la vie publique dans les communes de Nyassia et Adéane", a été initié par le comité régional de solidarité des femmes pour la paix en Casamance (USOFORAL), en partenariat avec les régions de Aragon, Navare et la mairie de Basauri, en Espagne, à travers l'ONG Mundubat.