Burkina Faso: Politiques agricoles au Burkina - Plaidoyer pour impliquer davantage les acteurs non étatiques

La Fédération des industries agro-alimentaires du Burkina (FIAB) et ses partenaires organisent, du 8 au 11 avril 2025, à Koudougou, un atelier d'élaboration de la cartographie des Acteurs non étatiques (ANE) actifs dans le secteur agricole et de formulation des notes de plaidoyers.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la phase 2 du Programme d'appui à la pro- motion de l'entrepreneuriat agricole (PAPEA) des acteurs non étatiques sont réunis, du 8 au 11 avril 2025, dans la cité du Cavalier rouge. C'est à la faveur d'un atelier d'élaboration de la cartographie des Acteurs non étatiques (ANE) actifs dans le secteur agricole et de formulation des notes de plaidoyers organisé par La Fédération des industries agro-alimentaire du Burkina (FIAB) et ses partenaires.

Selon le président par intérim de la délégation spéciale régionale du Centre-Ouest, Judicaël Kafando qui a présidé l'ou- verture des travaux, la rencontre a pour objectif de renforcer l'implication et l'influence des ANE dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques agricoles. Cela, à travers une meilleure structuration, une coordination accrue et la formulation de notes de plaidoyer basées sur les enjeux prioritaires du secteur agricole. Il a affirmé que le Burkina fait face à de multiples défis liés à la sécurité alimentaire, à la résilience des systèmes agricoles, à la lutte contre les effets du changement climatique, sans oublier les questions foncières qui impactent profondément le milieu rural.

Face à cela, renforcer l'implication et l'influence des ANE dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques agricoles afin de garantir des politiques plus inclusives et mieux ancrées dans les réa lités du terrain pour garantir la souveraineté alimentaire, est plus que nécessaire. « Les ANE constituent des relais indispensables entre la population rurale et les décideurs politiques. C'est pourquoi, je suis convaincu que les réflexions et les échanges qui auront lieu durant ces journées de travail permettront d'aboutir à des résultats concrets et utiles qui seront des bases pour l'organisation de dia- logue au niveau national avec les décideurs concernés », a lancé M. Kafando.

Des solutions concrètes

Quant à la secrétaire générale de la FIAB, Amamatou Maïga, représentant la présidente de la FIAB, elle a rappelé que dans le cadre de la mise en oeuvre de la phase 2 du PAPEA, le con- sortium HELVETAS/SNV a signé un accord de partenariat avec la FIAB pour la mise en oeuvre des actions d'amélioration de conditions cadres à l'entrepreneuriat agricole, PAPEA-2, le 1er novembre 2024. A cet effet, a-t-elle expliqué, la FIAB, en synergie d'actions avec le Secrétariat permanent des organisations non gouvernementales (SPONG), la Confédération paysanne du Faso (CPF) et la Chambre nationale d'agriculture (CNA), devra mener des actions de plaidoyers pour l'amélioration des politiques publiques en faveur de l'entreprenariat dans le secteur agricole.

Accès à la terre et à la sécurisation foncière, accès aux marchés institutionnels par les entreprises agricoles, accès aux ressources (financements, intrants, équipements) adaptés et de qualité au profit des entreprises agricoles sont les thématiques sur lesquelles les participants devront formuler des notes de plaidoyers. La représentante de la FIAB a saisi l'occasion pour exprimer sa gratitude aux partenaires, notamment le c o n s o r t i u m HELVETAS/SNV dont l'appui a permis l'organisation du présent atelier. Tout en saluant la présence des acteurs à la rencontre de Koudougou, Amamatou Maïga a invité les uns et les autres à une participation active aux réflexions afin que cet atelier soit non seulement productif, mais aussi porteur de solutions concrètes et mobilisatrices pour le secteur.