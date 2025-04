Congo-Kinshasa: Violents combats entre l'AFC-M23 et FARDC au Sud-Kivu

Des combats intenses à l'arme lourde ont éclaté ce mardi 29 avril dans plusieurs localités des territoires de Walungu, Kabare et Kalehe, au Sud-Kivu. Selon des sources locales, de fortes détonations d'armes lourdes et légères retentissent depuis le matin dans toute la chefferie de Kaziba, territoire de Walungu.

Les mêmes sources rapportent que des rebelles de l'AFC/M23, venus de Nyangezi via Mushenyi depuis le week-end dernier, attaquent les positions des Forces armées de la RDC (FARDC) et des groupes Wazalendo.

D'autres sources concordantes signalent également des affrontements dans les territoires de Kabare et Kalehe. Les localités de Kabamba, Kasheke et les Hauts Plateaux de Kalehe sont secouées par des tirs d'armes lourdes et automatiques

Il y a quelques jours, le Gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC/M23, sous la médiation du Qatar, ont signé une déclaration conjointe dans laquelle les deux parties s'engageaient à travailler à la conclusion d'une trêve en vue d'un cessez-le-feu effectif.

Et à Washington, la RDC et le Rwanda ont signé une Déclaration de principes, reconnaissant mutuellement leur souveraineté et s'engageant à ne plus soutenir les groupes armés.

Pourtant, malgré ces engagements, les armes ne se sont toujours pas tues au Nord et au Sud-Kivu, où les combats se poursuivent, fragilisant ainsi les efforts diplomatiques.