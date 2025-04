Ile Maurice: Des tests génétiques d'ethnicité et de prédispositions à la portée du public

À l'heure de la génétique, Maurice n'est pas en reste. Le laboratoire Abiolabs, qui fête ses dix ans, propose une variété de tests au grand public.

Abiolabs, membre du groupe AVA, fête son dixième anniversaire, ce qui coïncide avec la Journée mondiale de l'ADN, célébrée le 25 avril. Pour l'occasion, Abiolabs a souhaité mettre en lumière le domaine fascinant qu'est la génétique.

Dans ce contexte, ce laboratoire nous a ouvert ses portes à Maeva Tower, Ébène. «Nous sommes heureux de partager avec vous une avancée dans le pays, soit l'accès local à Maurice à des tests d'ADN de pointe, accessibles, fiables et interprétés par notre expert, la généticienne Martine Beaufils», a expliqué Martine Citon, Sales Manager chez Abiolabs. En effet, fondé en 2015, ce laboratoire s'est imposé comme une structure de référence à Maurice en matière d'analyses génétiques et de médecine préventive, en s'appuyant sur des standards internationaux.

«Ces dix dernières années, nous avons observé une évolution significative dans la demande en santé préventive. De plus en plus de Mauriciens veulent comprendre leur profil biologique, que ce soit pour anticiper certains risques de santé, améliorer leur bien-être ou simplement mieux se connaître. Notre rôle est de leur fournir des outils fiables, interprétables et encadrés par des professionnels», souligne Martine Citon.

Abiolabs se présente ainsi comme étant le seul laboratoire à proposer le test d'ethnicité à Maurice. En effet, ce test permet d'estimer les origines ancestrales d'un individu de manière statistique, dans une perspective de compréhension des trajectoires génétiques. Vous découvrez ainsi vos liens avec des régions géographiques et des populations ancestrales.

Ces tests qui ont connu une certaine popularité, depuis quelques années, se faisaient d'ordinairement à l'étranger, notamment en France. Ils sont maintenant disponibles à Maurice depuis plusieurs mois.

Le test d'ethnicité repose sur l'analyse de marqueurs génétiques et la comparaison avec des populations de référence issues des bases de données internationales. Pour faire ce test, il suffit d'un frottis buccal. Ainsi, à l'aide d'un tampon, les cellules de la muqueuse interne de la joue sont collectées. C'est l'affaire de quelques minutes. Ces cellules sont ensuite analysées pour obtenir des informations génétiques, qui sont interprétées par la généticienne. Vous obtenez les résultats après quelques semaines.

Outre le test d'ethnicité, Abiolabs propose toute une variété de tests, dont celui des prédispositions génétiques pour ceux désirant connaître leur prédisposition à certaines maladies comme le cancer du sein, de l'ovaire, du colon ou encore la maladie d'Alzheimer, les tests de bien-être génétiques liés à la nutrition et à l'activité physique, ainsi que les tests de paternité et de filiation réalisés dans un cadre confidentiel et sécurisé.

Le laboratoire propose également un service de séquençage complet de l'exome, qui permet d'analyser l'ensemble des gènes codants afin d'identifier des mutations génétiques complexes. À ces prestations s'ajoutent des tests en microbiologie pour la détection d'agents pathogènes et le dépistage ciblé de certaines affections, notamment en pédiatrie et en infectiologie. La confidentialité des tests est assurée.

Une fois les résultats obtenus, une rencontre avec la généticienne, Martine Beaufils, consultante chez Abiolabs, a lieu. Cette dernière interprète les résultats et répond aux questions. «L'analyse des origines génétiques ne donne pas de vérité définitive mais fournit une lecture probabiliste construite sur des références scientifiques solides. C'est un outil de connaissance de soi, utile pour comprendre l'histoire biologique qui nous relie aux autres.»

Concernant les tests d'ethnicité, Martine Beaufils constate qu'il n'y a pas, à proprement parler, de génome mauricien : «A Maurice, il existe un brassage incroyable.» N'est-ce pas là le signe qu'être mauricien veut dire que génétiquement, nous venons des quatre coins du monde ?

Durant notre visite, nous avons également pu visiter les laboratoires d'Abiolabs, du moins les parties où nous pouvions avoir accès sans risque de contamination. D'ailleurs, tout est fait pour qu'il n'existe aucun risque de contamination. Chaque étape des tests, de l'extraction au séquençage, est faite dans les normes. Les technologies utilisées sont également de pointe.

En ouvrant ses portes à la presse, Abiolabs souhaite démocratiser l'accès à une médecine personnalisée, prédictive et préventive. Le laboratoire place l'éthique, la confidentialité et la qualité scientifique au coeur de sa démarche, tout en oeuvrant pour positionner Maurice comme un acteur de référence en matière de génomique dans l'océan Indien.