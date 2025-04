Afrique de l'Est: Infrastructures intelligentes - Exploiter la technologie pour le développement durable du continent

Le continent africain s'étend sur plus de 30 millions de kilomètres carrés et compte plus de 70 pays. Nombre de ces nations ont peu de points communs, même avec leurs voisins immédiats. Toutefois, un enjeu fédère presque l'ensemble du continent : la nécessité cruciale d'un développement durable.

En raison de leur position actuelle sur l'échelle du développement, ces pays disposent d'une opportunité unique : éviter de nombreuses erreurs déjà commises par d'autres nations par le passé. Autrement dit, ils peuvent tirer les leçons des erreurs historiques et progresser en intégrant dès maintenant des préoccupations telles que le changement climatique - ce qui était impossible il y a quelques décennies. Voyons comment la technologie peut aider l'Afrique à atteindre ses objectifs de développement durable.

Un aperçu des infrastructures actuelles en Afrique

Avant d'envisager l'amélioration des infrastructures africaines, il convient d'abord de comprendre les systèmes en place - ou, dans certains cas, leur absence. Cette complexité tient en grande partie à la géographie, notamment à la présence de déserts. Seuls 71 % de la population africaine ont accès à une eau potable. En Afrique subsaharienne, ce taux tombe à 60 %. Dans certaines régions, l'eau est disponible mais polluée, donc impropre à la consommation, comme au Niger, où 54 % de la population n'a pas un accès régulier à l'eau potable.

L'autre problème majeur concerne l'accès à l'électricité. Dans des pays d'Afrique du Nord comme le Maroc et la Tunisie, environ 98 % de la population est raccordée au réseau électrique. En Afrique centrale, ce chiffre chute à 30 %. À l'échelle du continent, 600 millions de personnes - soit 43 % de la population - n'ont pas accès à l'électricité.

Bien que de nombreux défis subsistent, l'eau et l'électricité demeurent les deux enjeux les plus critiques. Toute stratégie visant à améliorer les infrastructures africaines doit impérativement commencer par un meilleur accès à ces deux ressources. Depuis des millénaires, l'humanité tente de résoudre ces problèmes ; nous disposons aujourd'hui d'un avantage décisif : la technologie moderne.

Utiliser la technologie pour construire des infrastructures intelligentes La technologie moderne est la clé d'un avenir durable pour l'Afrique, surtout face aux défis imposés par sa géographie naturelle. En combinant solutions numériques et infrastructures physiques, nous pouvons réaliser ce que les générations précédentes n'ont jamais pu : améliorer l'Afrique d'aujourd'hui et de demain.

« Les infrastructures intelligentes, qui s'appuient sur des données en temps réel et l'expertise locale, ne constituent pas simplement une mise à niveau technique : elles agissent comme un catalyseur de croissance inclusive, » explique Philippe Heillmann, consultant indépendant en développement d'infrastructures en Afrique. « Lorsque les projets sont conçus en fonction des besoins spécifiques des communautés, des villages isolés aux villes en pleine expansion, ils deviennent résilients, adaptables et véritablement transformateurs. »

Premièrement, renforcer la connectivité et développer l'Internet des objets (IoT) permettrait de déployer des technologies intelligentes. Par exemple, un éclairage urbain intelligent, activé uniquement en présence de piétons, favoriserait un développement urbain durable et respectueux de l'environnement.

Deuxièmement, des réseaux d'énergies renouvelables, principalement basés sur le solaire, pourraient considérablement étendre la couverture électrique dans les zones encore mal desservies. L'Afrique bénéficie d'un ensoleillement supérieur à celui de tout autre continent, et des installations photovoltaïques y ont déjà fait leurs preuves dans plusieurs régions.

Obstacles supplémentaires à considérer et surmonter

Le principal obstacle à leur expansion est la perception d'un manque de rentabilité. En d'autres termes, les multinationales qui disposent du capital et de la capacité ne considèrent pas l'Afrique comme un marché rentable, en raison de la faible rentabilité attendue. Le Burundi, par exemple, affiche le PIB par habitant le plus faible au monde et est considéré comme la nation la moins développée.

Cependant, beaucoup estiment que le temps presse et qu'il est essentiel de transformer le continent. Comme l'a déclaré Tony Elumelu, président de Heirs Holdings, au Forum économique mondial :« Nous devons être impatients de faire avancer l'Afrique sans relâche - nous n'avons pas le choix.En 2025, il n'y a absolument aucune raison pour que l'Afrique ne soit pas totalement éclairée par l'énergie nécessaire à son industrialisation. Aucun pays ne s'est développé sans disposer d'une énergie de base pour faire tourner ses industries et rester compétitif. »

Le minage de Bitcoin en Afrique

Un catalyseur important se répand toutefois à travers le continent et pourrait bien être la clé pour les investisseurs, les gouvernements et les citoyens : la cryptomonnaie. Le minage de Bitcoin est en plein essor en Afrique, en partie grâce à certains dirigeants politiques comme Faustin-Archange Touadéra, président de la République centrafricaine.

Comme l'a écrit le président Touadéra sur son compte Twitter officiel en avril 2024 : « L'innovation naît au coeur de l'Afrique. Une transformation est proche. #Crypto #Africa ». Son administration a activement travaillé à faire du Bitcoin une monnaie officielle, dans le but de moderniser le pays.

Grâce à cette initiative, 90 % de la population centrafricaine dispose désormais d'un accès à Internet, à la suite d'un accord signé en 2024 avec le Cameroun pour partager ses capacités en ligne. Cela offre une opportunité majeure pour les investisseurs du monde entier d'entrer sur le marché africain.

Que votre entreprise croie ou non au Bitcoin comme forme de monnaie viable est secondaire : les nations africaines y croient. Et en vertu de leur souveraineté, elles exploiteront le Bitcoin à l'aide de leurs réseaux électriques et ressources existants. Cependant, le minage de cryptomonnaie est extrêmement gourmand en énergie. Il serait beaucoup plus écologique, à court comme à long terme, de s'appuyer sur des sources d'énergie durables pour ce processus.

Les réseaux intelligents alimentés par l'énergie solaire pourraient révolutionner l'accès à l'électricité dans ces villes. En cas de baisse de la demande, l'excédent d'énergie pourrait être redirigé vers les opérations de minage. Cela permettrait d'éviter le gaspillage d'énergie et de rendre le réseau plus efficace. Les émissions de carbone réduites contribueraient également à la lutte contre le changement climatique.

Un élan pour les infrastructures intelligentes initié en Afrique

Un nombre croissant de pays africains se sont réunis pour former la Smart Africa Alliance, une coalition visant à bâtir une infrastructure intelligente et à renforcer les capacités numériques sur le continent. L'alliance a été fondée par Paul Kagame, président du Rwanda.

Lacina Koné, directeur général de Smart Africa, insiste depuis longtemps sur la nécessité d'une infrastructure durable et écologique soutenue par une coopération régionale, en mettant particulièrement l'accent sur l'intelligence artificielle, que l'alliance qualifie de « futur de l'Afrique ».

Dans un entretien accordé à African Business, Koné a déclaré :« L'aube de la transformation numérique est sur le point de changer. L'année prochaine, nous verrons apparaître des jeux de données africains qui nous permettront de renforcer la représentation du continent et de ne pas être laissés pour compte dans la révolution de l'IA. »

Concernant la consommation énergétique et les solutions durables, Koné a expliqué à The Africa Report lors du récent Sommet de l'IA à Paris qu'ils prévoient d'utiliser des technologies intelligentes pour réduire les coûts énergétiques :« Avec DeepSeek, la Chine a montré qu'il n'est pas nécessaire de faire bouillir tout un océan pour obtenir une tasse de thé. »

Résumé et réflexions finales

Comme en témoigne le travail de la Smart Africa Alliance, le processus de numérisation et de modernisation du continent est déjà en cours. Il est cependant crucial de leur fournir les outils nécessaires pour entrer dans l'ère numérique de manière sûre et durable, notamment dans une optique de respect de l'environnement et de lutte contre le changement climatique.

Pour les pays non africains, la question est simple. Les nations africaines construiront et utiliseront des infrastructures physiques et numériques pour se moderniser, qu'elles soient aidées ou non. La seule question que les autres pays doivent se poser est la suivante : « Allons-nous les aider à accomplir leur mission de manière durable et écologique, ou allons-nous laisser leur développement accélérer le changement climatique à cause de notre inaction ? »