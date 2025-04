Congo-Kinshasa: Guerre dans l'Est du pays - Culpac désigne Goma, Bukavu, Kisangani et Bunia 'villes de paix'

Le Conseil universel de la paix des nations et des continents (Culpac) a organisé, le 26 avril dans la salle des spectacles du Palais du peuple à Kinshasa, une journée dédiée à la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo sur le thème « Cri du peuple pour la paix dans l'Est de notre nation ».

Dans son allocution, le directeur général du Culpac, Daniel Santu Biko, a remercié l'assistance pour la participation à cette « matinée nationaliste dédiée à l'engagement patriotique pour le rétablissement de la paix en République démocratique du Congo, avec un accent particulier sur la situation dans l'Est ». Et il a déclaré : « ... pour le renforcement de la paix dans l'Est de la nation, le Culpac annonce solennellement aujourd'hui : les villes de Goma, Bukavu et Kisangani sont désignées villes de la paix, leur proclamation officielle aura lieu le 25 décembre 2025, à l'image de la ville de Kolwezi» .

Daniel Santu Biko a, par ailleurs, annoncé l'organisaton, le 11 juin prochain par le Culpac, d'une conférence sur le rétablissement de la paix, au Parlement européen à Bruxelles en Belgique, avec la participation d'importantes délégations qui viendront de la République démocratique du Congo.

Et il a enfin fait savoir que des trophées de la paix durable en République démocratique du Congo seront incessamment décernés à certaines sociétés étatiques ayant contribué activement à cet effort, notamment l'Office de gestion du fret multimodal (Ogefrem), la Société nationale d'assurances (Sonas), la CNSS, la Sonahydroc, ainsi que la Fédération des entreprises du Congo.

Prenant la parole, la deuxième vice-présidente, Julienne Mélanie de la Fédération des artisans, petites et moyennes entreprises du Congo (Fenapec) a déclaré : « Nous, membres de la Fenapec, dont les membres oeuvrent dans tous les secteurs de la vie économique et sur toute l'étendue de la RDC, répondons positivement à l'appel du chef de l'Etat Félix Tshisekedi et soutenons ses initiatives dans la recherche des solutions pour la paix... que ce jour soit marqué par notre union et notre détermination à atteindre notre objectif qui est l'installation de la paix dans toute l'étendue de notre pays et dans nos coeurs» .

Pour sa part, Papy Djafendo, coordonnateur de la Fondation Nadine Longo Baumeto, a donné son témoignage sur la situation sécuritaire dans la province d'Ituri, avec des statistiques inquiétantes de 75 sites de plus de 250 000 ménages déplacés à la suite de l'insécurité générée par les affrontements entre l'armée ougandaise et le groupe armé Codeco.

Lui qui a même été victime de kidnapping a plaidé pour que la ville de Bunia, chef-lieu d'Ituri, soit également comptée parmi les villes de la Paix. La marraine de la paix universelle pour l'Afrique centrale, Liliane Temuni, et le général Boyombo Ade Richard, notable universel de la Paix du Culpac, ont chacun livré des témoignages poignants sur l'amour du prochain, principale force de la paix. Sans l'amour du prochain, l'on ne peut parler de paix. C'est dans une atmosphère de recueillement que s'est achevé cet événement marquant.