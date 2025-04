Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 30 avril 2025

revue de presse

Médias non conforme au Sénégal - La CAP lance la riposte face aux « assauts injustifiés du pouvoir »

Face à la publication de l’arrêté du 22 avril/11/059 accompagné d’une assignation à la Direction de la Surveillance du Territoire (DST) portant cessation immédiate d’activité des entreprises de presse déclarées non conformes au code de la presse par le ministère de la communication, des télécommunications et du numérique, la Coordination des Associations de Presse (CAP) a tenu une conférence de presse visant à mettre en place un plan d’action pour riposter face aux mesures prises par le Ministère de tutelle.

Ce rassemblement a permis à M. Ibrahima Lissa Faye, coordinateur de la CAP de condamner la pression que les médias sénégalais sont en train de subir. Selon lui, la CAP constate les assauts répétés que le secteur des médias subit depuis mai 2024 considérant ainsi que ces mesures ont pour but d’imposer l’autocensure et de semer la panique dans toutes les rédactions. (Source allAfrica)

Est de la RDC: les troupes de l’organisation d’Afrique australe SADC ont commencé à quitter Goma

Les troupes de la Southern African Development Community (SADC) déployées depuis décembre 2023 dans l’est de la RDC ont commencé à quitter le pays via Goma, a confirmé un porte-parole de la SADC ce 29 avril 2025. Un retrait négocié avec le groupe politico-militaire AFC/M23.

En République démocratique du Congo (RDC), les troupes de la Southern African Development Community (SADC, Communauté de développement d'Afrique australe) ont commencé à se retirer ce 29 avril 2025 de Goma dans l’est de la RDC. Un retrait négocié avec le groupe politico-militaire AFC/M23 qui contrôle la capitale de la province du Nord-Kivu depuis fin janvier. L’organisation régionale ne précise pas combien d’hommes ont quitté les lieux ce mardi matin. (Source RFI)

Ouédraogo dénonce une « prise en otage » du peuple ivoirien

Lors d’une intervention télévisée ce lundi soir sur la chaîne nationale burkinabè, le Premier ministre Jean Emmanuel Ouédraogo s’est exprimé sur les relations tendues entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire, évoquant notamment le récent complot présumé contre le pouvoir burkinabè.

Selon lui, les cerveaux de cette tentative de déstabilisation, tout comme ceux des précédentes, se trouvent actuellement en Côte d’Ivoire. « Tous les instigateurs sont aujourd’hui installés à Abidjan, qui leur fournit le gîte et le couvert », a affirmé le chef du gouvernement. Il s’agirait de ressortissants burkinabè vivant en Côte d’Ivoire, accusés de collusion avec les groupes terroristes et d’œuvrer à affaiblir le moral des forces de sécurité burkinabè.

Malgré ces accusations, Jean Emmanuel Ouédraogo a tenu à souligner qu’aucune animosité n’existe entre les peuples des deux pays : « Il n’y a aucun problème entre les peuples burkinabè et ivoirien. Le peuple ivoirien n’est pas au courant de ce qui se trame contre nous. Il est lui aussi victime d’un impérialisme que nous combattons. » (Source apanews)

Bénin : entre Thomas Boni Yayi et Patrice Talon, un duel par procuration en 2026 ?

L’ancien chef de l’État béninois, qui a pris la tête du principal parti d’opposition, compte bien peser sur la présidentielle de 2026, à laquelle il ne sera pas candidat. Il espère ainsi prendre sa revanche contre son meilleur ennemi, lequel ne se représentera pas au terme de son second mandat.

C’est une rencontre qui a divisé les sympathisants du parti Les Démocrates. Fin novembre 2023, l’ancien chef d’État Thomas Boni Yayi, à la tête d’une délégation de la principale formation politique d’opposition, répond à l’invitation du président Patrice Talon pour discuter de divers sujets de crispation. (Source Jeune Afrique)

La Libye renoue avec l'organisation des compétitions sportives

Symbole puissant de résilience et de renouveau, la Libye est réapparue sur la scène sportive africaine en accueillant le 21 avril au 29 le 46e Championnat d'Afrique des clubs de volley-ball masculin dans la ville côtière de Misrata.

Ce tournoi, qui se déroule après plus d'une décennie de conflit et d'isolement international, est le reflet d'une nation qui s'efforce de retrouver sa place dans la vie culturelle et sportive du continent. À l'intérieur de la salle de sport internationale de Misrata, récemment rénovée, une énergie vibrante emplit l'air. Des athlètes venus de toute l'Afrique s'affrontent non seulement pour le titre de champion, mais aussi pour quelque chose de plus grand : une célébration de l'espoir.

L'événement a rassemblé 23 clubs de neuf pays, dont l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda et le Cameroun. Pour assurer le bon déroulement du tournoi, plus de 1 500 agents de sécurité et des équipes médicales complètes ont été déployés dans toute la ville, ce qui témoigne de l'engagement de la Libye à accueillir un événement de classe mondiale. (Source africanews)

Gabon : Bilie-By-Nze annonce la création de son parti politique

Fini la campagne électorale, place désormais à l’avenir, et notamment à la lutte pour la rupture avec le régime ancien. C’est en substance le message qu’il faudra retenir de la conférence de presse animée ce 29 avril par le candidat malheureux à la présidentielle du 12 avril, Alain-Claude Bilie-By-Nze. Une lutte politique que ses camarades et lui entendent désormais fédérer autour d’une formation politique, dont les instruments seront déposés dans les prochains jours au ministère de l’Intérieur et de la sécurité.

« Face à un régime absolutiste il n’y a de contre-pouvoir que le peuple. Nous nous tiendrons à ses côtés, c’est là que se trouve désormais notre place », a déclaré l’ancien Premier ministre. Se posant en rassembleur de toutes les frustrations cristallisées par le régime militaire, Alain-Claude Bilie-By-Nze, qui a une nouvelle fois reconnu avoir perdu l’élection, a pris avec gravité la confiance accordée par les quelque 20 milles Gabonais qui ont voté en faveur de son projet. (Source GabonMediaTime)

Tchad : à N’Djamena, un enfant de 10 ans à l'origine d'un incendie dans une école maternelle

Un incendie s'est déclaré dans une école maternelle située près de l'ambassade des États-Unis, dans le 7ème arrondissement de la ville de N’Djamena, ce 29 avril 2025.

Selon les témoignages recueillis sur place, un garçon de 10 ans a été suspecté en train de fumer la cigarette sur place. L'incendie s'est déclenché derrière le bâtiment.

Alertés par le vigile, les enfants ont été évacués rapidement par les monitrices, et une désolation totale a été constatée du côté des parents. Grace à l'intervention des sapeurs-pompiers, l'incendie a été maîtrisé. Quant au présumé fossoyeur, il se trouve entre les mains de la police. (Source Alwihda info)

Cameroun : Paul Biya salue la société civile, et la toile se met en colère

Alors que l’élection présidentielle approche à grands pas, et à l’instar de certains de ses adversaires politiques tels que Maurice Kamto, Cabral Libii, Serge Espoir Matomba et Joshua Osih, Paul Biya a intensifié sa présence sur les réseaux sociaux. Dans une publication faite ce mardi, il a exprimé sa reconnaissance envers la société civile camerounaise. Cependant, cette déclaration du président, âgé de 92 ans et au pouvoir depuis 42 ans, a suscité des réactions contrastées parmi les internautes, avec certains qui expriment leur mécontentement.

Dans une publication sur sa page Facebook datée du 28 avril 2025, le président Paul Biya a exprimé sa reconnaissance envers la société civile camerounaise. « La société civile camerounaise est d’un dynamisme remarquable et d’une contribution appréciée à l’éducation à la citoyenneté, à la promotion des causes de natures diverses (politique, économique, culturelle, environnementale, corporatiste, etc.). Ma conviction est qu’il n’y a pas de régime démocratique prometteur, sans société civile énergique », a-t-il déclaré. (Source LeBledParle)

Burkina : Kemi Seba affiche son soutien au président Ibrahim Traoré à la veille d’une grande marche à Ouagadougou

L’activiste panafricain et anti-impérialiste Kemi Seba a réaffirmé, ce mardi 29 avril 2025, son soutien au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à la veille d’une importante marche organisée en son honneur à Ouagadougou et dans plusieurs autres villes du pays.

Dans une publication sur sa page Facebook, le militant a lancé un avertissement sans équivoque aux puissances occidentales, les mettant en garde contre toute tentative de déstabilisation du chef de l’État burkinabè.

« Que l’élite occidentale comprenne ceci une fois pour toutes : s’attaquer à l’un d’entre nous, c’est s’attaquer à nous tous. Quiconque voudra faire du mal à notre frère Ibrahim Traoré devra d’abord nous passer sur le corps », a-t-il déclaré. (Source togoscoop)

Production halieutique : le Togo muscle son ambition

Le gouvernement veut donner un nouveau souffle à la production de poissons cette année, avec un objectif ambitieux fixé à 25 266 tonnes.

Selon les prévisions, la région maritime devrait fournir la plus grande part avec 15 395 tonnes, suivie de la région des Plateaux avec 7 940 tonnes. Les autres régions, à savoir Grand Lomé, Centrale, Kara et Savanes, sont respectivement attendues à 230, 101, 647 et 953 tonnes.

Pour soutenir cette dynamique, plus de 11,27 millions d’alevins seront distribués aux producteurs, un chiffre en nette hausse par rapport à l’année précédente où 8,83 millions d’alevins avaient été mis à disposition. (Source togonews)