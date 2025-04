Tunisie: Environnement - Le pays veut inscrire l'île de Kuriat sur la liste verte de l'UICN

Une séance de travail s'est tenue récemment entre le ministre de l'Environnement, Habib Oueid, et plusieurs experts dans les domaines de l'environnement et de la gestion des ressources en eau. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre la Tunisie et l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), notamment à travers l'intégration de plusieurs réserves naturelles tunisiennes en particulier l'île de Kuriat à la "liste verte" de l'organisation, qui reconnaît les sites bien gérés en matière de conservation.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la participation tunisienne à la rencontre de haut niveau des conférences des parties aux Conventions de Bâle, Rotterdam et Stockholm, qui se tient à Genève les 30 avril et 1er mai 2025. Elle a également permis d'examiner des pistes de coopération renforcée dans les domaines de la biodiversité, du climat et du développement durable.

Parmi les propositions évoquées figure l'ouverture d'un bureau régional de l'UICN en Tunisie, une initiative qui contribuerait à accroître la visibilité de la Tunisie sur la scène environnementale internationale.

La réunion s'est également déroulée en présence, à distance depuis Malaga, de Maher Mahjoub, directeur du bureau méditerranéen de l'UICN.