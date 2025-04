Soudan: Les déplacés de retour retrouvent leurs maisons en ruines

Au Soudan, le nombre de déplacés internes diminue malgré la guerre qui continue. L'Organisation internationale des migrations note une baisse de près de 2,5% depuis décembre 2024. Cette diminution est surtout due au retour de certains déplacés. Près de 400 000 d'entre eux, sont rentrés chez eux dans les États d'Al Jazeera, Sennar et Khartoum. Mais ils retrouvent bien souvent leurs maisons en ruines. C'est le cas dans la capitale, Khartoum, récupérée fin mars par l'armée.

Altayb Abbas Khalifa est rentré de l'État d'Al Jazeera, au sud-est du Soudan, il y a quelques jours. La mine dépitée, les larmes aux yeux, il visite le quartier de Burri, à Khartoum, où il a toujours vécu. « Ça, c'est notre maison. Quand les FSR sont arrivés, ils nous en ont chassé. Ça, c'est notre salon. Là, c'est la cuisine. Et puis la salle à manger où la famille se retrouvait. On avait des lits, une table, un réfrigérateur, des chaises ».

La maison d'Altayb n'est aujourd'hui plus qu'un tas de gravats. Les paramilitaires des Forces de soutien rapide l'ont pillée. Tout le quartier a subi le même sort. Mahasin Mussa Ibrahim est revenue il y a un an. Avant même que l'armée ne reprenne la capitale. « Je me sens triste et frustrée. C'est une injustice. Tous nos biens, nos économies ont disparu du jour au lendemain. Volés. Quand les FSR ont atteint l'État d'El Jazeera, où l'on était réfugiés, j'ai préféré rentrer. Autant mourir à la maison ».

« Tout est à reconstruire »

Mustapha Omar Ahmed est rentré il y a six mois. Il espère rapatrier bientôt sa famille. Mais tout est à reconstruire. « On s'en sort, mais on n'a pas d'eau, d'électricité, de services de base... J'attends que les gens rentrent pour pouvoir racheter des meubles et des biens. Je n'ai pas d'argent et il n'y a pas de travail. Ce sont ceux de la diaspora qui nous envoient de l'argent pour survivre ».

Selon l'OIM, l'organisation internationale pour les migrations (partie intégrante des Nations unies), le Soudan dénombre encore près de 11,5 millions de déplacés internes.