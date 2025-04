Afrique Centrale: Les Grands Lacs et Donald Trump - Diplomatie et business intimement liés

Cent jours après son arrivée à la Maison Blanche, l'action de Donald Trump en Afrique devient de plus en plus visible. Et c'est dans la région des Grands Lacs que sa stratégie s'affirme avec le plus de clarté. Les choses se sont nettement accélérées ces dernières semaines, avec notamment la visite à Kinshasa, début avril, de son envoyé spécial pour l'Afrique, Massad Boulos

Aux côtés de Massad Boulos, l'envoyé spécial de Donald Trump pour l'Afrique, se trouvait Corina Sanders, sous-secrétaire adjointe aux Affaires africaines. Pour elle, la stratégie est claire : conjuguer stabilité régionale et intérêts économiques américains, congolais et rwandais.

La RDC est centrale dans cette approche. Le pays regorge de minerais stratégiques -- tantale, niobium, tungstène, terres rares, or -- concentrés dans les Kivus, une région instable, dominée par l'exploitation artisanale et des réseaux informels souvent liés à des entreprises chinoises et à la contrebande liées aux pays voisins.

Derrière l'objectif de paix, il s'agit surtout d'ouvrir la voie aux investissements américains dans un espace stratégique. Trois enjeux guident cette offensive de Trump : sécuriser l'accès aux minerais critiques face à la Chine, stabiliser l'Est du Congo pour attirer les capitaux, et renforcer la présence américaine via le Minerals Security Partnership Forum. Ce travail avait déjà commencé plus au sud, dans le Katanga, avec le corridor ferroviaire de Lobito. Mais l'idée d'étendre cet axe à l'Est s'était heurtée, selon Washington, à un refus du Rwanda.

C'est dans ce contexte qu'est intervenue la signature d'une déclaration de principe entre la RDC et le Rwanda, à Washington, sous médiation américaine : la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda ont signé, vendredi 25 avril, à Washington, une déclaration de principes présentée comme une étape importante dans la relance du processus de paix.

Dans ce texte, le Rwanda et la RDC se fixent une date limite pour parvenir à un projet d'accord de paix en prenant l'engagement de privilégier la voie diplomatique plutôt que la force armée pour résoudre leur conflit. Pour ce faire, les préoccupations sécuritaires devront être résolues au sein d'un mécanisme de coordination. Les deux pays s'engagent aussi sur différents principes comme la reconnaissance de l'intégrité territoriale et des frontières de chacun, l'intérêt de limiter la prolifération des groupes armés non étatiques ou encore le retour volontaire des réfugiés et des milliers de déplacés internes, tout en reconnaissant également le rôle de la Monusco.

Le président congolais Félix Tshisekedi se montre confiant

Trois jours après la signature à Washington d'une déclaration de principes entre la RDC et le Rwanda, il salue une avancée majeure sur le chemin de la paix. Mardi, à Kinshasa, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, à Kinshasa, le chef de l'État congolais a réaffirmé son engagement.

C'est une déclaration de principe, c'est vrai, c'est un pas dans la bonne direction, la direction que j'ai toujours souhaité imprimer à mon pays, et cet engagement, je l'ai pris devant mon peuple. Je le tiendrai jusqu'au bout. Je ramènerai la paix, mais la paix véritable et définitive. Après... il n'y aura plus de problème d'instabilité en République démocratique du Congo, ça, c'est mon voeu et mon serment à la fois. Et je n'en dirai pas plus... Et je vous donne simplement rendez-vous le jour où cette paix deviendra réalité. Voilà, je vous remercie.

