Sénégal: Sécurité, développement, diplomatie - El Malick Ndiaye plaide pour un nouveau souffle parlementaire francophone

Le Président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a présidé hier, mardi 29 avril, la cérémonie, d'ouverture officielle des travaux de la Commission politique de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), actuellement réunie à Dakar. Cette rencontre prendra fin ce jour, mercredi 30 avril.

L'assemblée nationale accueille depuis hier, mardi 29 avril, la réunion des travaux de la Commission politique de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF).Cette rencontre de deux jours réunit d'éminents parlementaires venus de l'espace francophone, parmi lesquels le Président de l'APF, Hilarion Etong.

Dans son discours d'ouverture, le Président de l'Assemblée nationale a salué l'opportunité offerte par cette session, qu'il a qualifiée de moment décisif de réflexion et de partage autour des enjeux majeurs auxquels sont confrontés les parlements à travers le monde. Face à la montée des défis sécuritaires, souvent nourris par le terrorisme et les instabilités sociopolitiques fragilisant les fondements démocratiques, il a invité les parlementaires à adopter une approche plus holistique.

« La question sécuritaire a toujours été au coeur des débats au sein des grandes instances multilatérales et transrégionales, donnant lieu à de nombreux rapports, résolutions et déclarations. Il est cependant regrettable de constater que la complexité de cette problématique rend souvent vaines les initiatives politiques entreprises.

C'est pourquoi je vous invite, au cours de vos travaux, à sortir des sentiers battus et à adopter une approche plus holistique, intégrant les causes profondes de ces crises, telles que le développement durable, la cybersécurité, ou encore la résilience des États membres affectés par le retrait de certains partenaires de coopération », indique-t-il.

Selon El Malick Ndiaye, l'Assemblée parlementaire de la Francophonie doit, plus que jamais, s'inscrire dans une dynamique internationale favorisant le dialogue, l'inclusivité et la recherche de solutions pacifiques aux crises politiques. Dans cette optique, il a souligné la nécessité de promouvoir activement la diplomatie parlementaire, devenue un levier incontournable pour le renforcement des liens entre nos peuples et la recherche de réponses durables aux menaces sécuritaires.