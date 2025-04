Burkina Faso: Jonas Hien, chargé des programmes de l'ORCADE - « Quand un général en perte de vitesse aux USA affirme que l'exploitation des ressources minières ne profite pas aux Burkinabè, il ment »

Devant la commission sénatoriale des USA sur les Forces armées, le général américain Michael Langley, commandant de l'US AFRICOM accusait le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, d'utiliser les réserves d'or au Burkina à des fins de protection personnelle au détriment du bien-être de son peuple. En réplique, le chargé des programmes de l'Organisation pour le renforcement des capacités de développement (ORCADE), Jonas Hien bât en brève ces accusations. Nous vous proposons sa déclaration en intégralité.

«Le Burkina Faso est un pays auquel la nature a donné beaucoup de richesses qui se trouvent dans son sous-sol. On peut donner quelques exemples : l'or, le cuivre, le zinc, le manganèse, le lithium. Il y a encore beaucoup d'autres choses. Ce sont ces richesses données par la nature qui sont appelées dans un gros français « ressources naturelles extractives ». Ces richesses, mises en valeur, permettent de contribuer à des investissements pour le bien-être des populations. Ce sont donc des ressources très stratégiques aux plans politique, économique et social. L'Afrique est un continent très riche en ressources naturelles extractives. En d'autres termes, on trouve la plupart de ces ressources, en quantité importante, en Afrique : pétrole, gaz, charbon, phosphate, terres rares, uranium, nickel, bauxite, chrome, platine, coltan, fer, diamant, or, zinc, manganèse, entre autres.

Sans rentrer dans les détails, ces différents minéraux, de par leur nature, entrent dans la fabrication de beaucoup de choses : électricité dans les centrales thermiques ; participent à la production d'hydrocarbure ; des bijoux ; des véhicules électriques ; de plombage de dents (domaine de la santé) ; de fabrication des satellites ; des pièces mécaniques ; dans la fabrication de produits de lutte contre le cancer (domaine de la santé) ; fabrication d'aluminium ; des appareils électroménagers ; de l'acier ; transmission de courant électrique ; câblage électrique ; produits électroniques ; batteries, fabrication de produits de prévention des maladies cardiovasculaires (encore dans le domaine de la santé) ; fabrication de chars de combat militaire ; d'avions ; de téléphones ; d'ordinateurs ; de batteries ; fabrication des montres ; d'ustensiles de cuisine ; d'outils de chirurgie (toujours dans le domaine de la santé) ; de détection de cancer, de produit de système immunitaire de l'organisme (domaine de la santé) ; entrent dans la construction de bâtiments ; de ponts ; de routes ; de piles rechargeables ; de plaques solaires ; de fabrication de médicaments ; fabrication d'engrais ; essence ; gazole ; kérozène pour avion ; lubrifiants ; soudure électrique ; câbles électriques et bien d'autres choses encore.

Coup d'arrêt au mode néocolonial d'exploitation des ressources minières

Arrêtons donc là ! C'est juste pour vous montrer à quoi sert l'Afrique pour ceux qui la dominent, qui la malmènent, qui la pillent. Ces ressources sont pillées et transformées ailleurs. Les différents produits sont revendus chers aux détenteurs des matières premières. Ces informations vous permettent donc de comprendre que notre existence, en tant qu'êtres humains, dépend de ces richesses du sous-sol, quelle que soit la race. Elle vous permet de comprendre aussi que qui les contrôle domine et domi-nera le monde sur tous les plans.

Malgré ces richesses du sous-sol, l'Afrique est toujours confrontée à des défis économiques : paupérisation des populations, endettements auprès des institutions financières internationales, aides improductives de partenaires extérieurs. C'est fort de cela que nous, qui travaillons dans le secteur minier au Burkina Faso et au regard de notre connaissance du monde sur ces questions, avions dénoncé pendant des années le pillage flagrant de l'exploitation de l'or au Burkina Faso car nous ne voyions pas la part de la population à la base dans cette exploitation de l'or du pays.

Nous avions exigé des mesures radicales pour restaurer au peuple burkinabè le droit de jouir de l'exploitation de ses ressources minières car, c'est à lui que Dieu a donné. Pendant des années aussi, nous n'avons pas été compris par tous et même combattus par certains de ceux qui étaient censés être à l'avant-garde des intérêts du peuple burkinabè. Fort heureusement, par la suite, des mouvements de révoltes se sont imposés dans la plupart des pays africains pour exiger la liberté, la souveraineté dans la gestion des Etats, y compris la gestion souveraine des ressources naturelles extractives. Ces dynamiques de souveraineté nationales ont eu un impact réel au Burkina Faso à travers un coup d'arrêt au mode néocolonial d'exploitation des ressources minières par les investisseurs extérieurs. Les autorités issues du 30 septembre 2022 ont stoppé la saignée et ont donné un sens au mot souveraineté qui est le pouvoir ultime des gouvernants de décider sans subordination à un autre Etat, de décider quand on veut, comme on veut sans recours à l'avis d'un autre Etat et sans son influence.

Cette dynamique a tout de suite rencontré le désarroi de certaines grandes puissances dont la volonté est de continuer à contrôler et à dominer le monde, surtout l'Afrique en utilisant les ressources naturelles à leur guise au regard de l'importance vitale de ces ressources. En effet, la domination n'est pas possible si l'on n'a pas le contrôle de ces ressources, encore appelées matières premières, qui permettent de dominer les Etats dits faibles aux plans politique, économique et militaire. C'est pourquoi, il fallait dès le départ travailler à rendre faibles les pays africains qui disposent de ces ressources, donc à leur faire perdre le contrôle dans l'exploitation de leurs propres ressources au profit des entreprises étrangères. Alors, ils avaient mis en place des stratégies avec comme objectif de maintenir la domination et de prendre le contrôle total de l'exploitation des ressources naturelles des pays.

Des conditions ont été créées pour installer la pauvreté

Ainsi, après les fameuses indépendances, certains pays africains ont cru qu'ils étaient effectivement indépendants et qu'ils étaient dans une souveraineté de décider d'eux-mêmes dans la gestion de leurs secteurs économiques. Mais très vite, ils sont tombés dans le piège des Etats dominateurs qui entendaient maintenir la domination de leurs entreprises dans les pays dits indépendants. Des conditions ont été créées pour installer la pauvreté afin de leur proposer ensuite l'appui de leurs institutions financières internationales les poussant ainsi à des endettements lourdes pour leurs Etats, sur des dizaines d'années.

Face au poids de la dette, la stratégie est trouvée et on déverse les investisseurs étrangers dans les pays africains à qui on fait miroiter la possibilité d'avoir beaucoup de recettes et pour le budget de l'Etat et pour rembourser les dettes. Et la solution c'est de leur confier l'exploitation de leurs ressources naturelles avec beaucoup de mesures incitatives (facilités, exonérations). En retour, l'exploitation leur apportera beaucoup de recettes, de l'emploi pour les nationaux et d'autres opportunités encore, dit-on ! Ils nous ont accompagnés aussi à mettre en place une règlementation dite attractive (lois, Décrets, etc.), donc des textes fortement influencés par les investisseurs étrangers appartenant aux dominateurs.

Pour le cas du Burkina Faso, les codes miniers de 1997, 2003 et même de 2015 sont d'inspiration du Décret n°54 - 110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d'outremer, du Ministère français d'outremer, publié dans le Journal officiel de la République française le 14 novembre 1954 sous le N° 267. C'est ce texte, depuis 1954, qui nous donnait la voie à suivre pour mettre en place nos textes qui doivent régir le secteur minier. Il était donc temps de changer de pratiques dans la conception de nos codes miniers, notamment en disposant de grands principes et grandes orientations claires soutenus par des textes d'application qui garantissent la rentabilité de la mise en valeur de nos ressources minérales dans une souveraineté vraie. C'est ce qui s'est passé avec l'adoption du code minier le 18 juillet 2024 par l'Assemblée législative de transition (ALT) et une loi sur le contenu local pour renforcer les opportunités dans le secteur minier au profit des entreprises nationales et des Burkinabè.

Mieux protéger les intérêts du Burkina Faso dans le secteur minier

Ce code minier a traduit en actes concrets les cris de la société civile burkinabè oeuvrant dans le secteur minier et qui étaient aussi les cris de détresses des populations à la base. Ce code minier protège mieux les intérêts du Burkina Faso dans le secteur minier. Il a prévu plusieurs dispositions qui permettent de collecter plus de revenus pour l'Etat afin de prendre en charge des investissements lourds qui impactent positivement et durablement toutes les couches sociales du pays. S'il n'est pas parfait, il n'est pas non plus une loi de complaisance parce que le pays a besoin d'investisseurs extérieurs : la part de l'Etat dans le capital des sociétés minière a été augmentée, la plupart de l'or produit au Burkina Faso resteront à la maison.

L'Etat est en train de constituer sa réserve d'or, ce qui lui permettra de contourner beaucoup d'obstacles provenant des dominateurs et traduire ainsi sa souveraineté. Une usine de raffinerie d'or est en construction pour contrôler le traitement des ressources minières et donner plus de travail aux jeunes et beaucoup d'autres dispositions qui permettront aux populations burkinabè d'être contentes de l'exploitation des ressources minières. Les revenus d'or vont aussi contribuer à l'industrialisation pour renforcer l'économie nationale et donner davantage de travail aux jeunes. Tout cela favorisera des subventions à plusieurs niveaux pour alléger les souffrances des populations à la base. Si la gestion du secteur minier ne convient pas aux Burkinabè, il y aura toujours des Burkinabè qui auront le courage de le dénoncer et ce sera une affaire entre filles et fils du Burkina Faso. Donc, quand un général en perte de vitesse aux Etats-Unis d'Amérique affirme que l'exploitation des ressources minières ne profite pas aux Burkinabè, il ment. Dites-lui que je dis qu'il ment.