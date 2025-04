Burkina Faso: Meeting de soutien au Président Ibrahim Traoré - Des Ouagalais appellent à une mobilisation massive

Dans le cadre du meeting de soutien au Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, ce mercredi 30 avril 2025, des citoyens burkinabè se sont prononcés sur ce rassemblement auquel ils invitent l'ensemble des Burkinabè à se mobiliser pour dénoncer les manoeuvres impérialistes contre le Burkina Faso.

Alexandre Bassolé, membre de la veille citoyenne : « le Burkina Faso reste debout »

« Nous trouvons que cette action est la bienvenue, surtout pour montrer à la face de l'opinion internationale que le Burkina Faso reste debout et restera toujours debout. Nous ne voulons pas l'opinion de qui que ce soit par rapport à notre président et la politique de notre pays. En tant que citoyen burkinabè, je soutiens fermement notre Président, capitaine Ibrahim Traoré. Pour ce meeting, je m'engage à y prendre part et j'invite les uns et les autres à se mobiliser pour ce rassemblement. Pour l'instant, on a mis des commissions en place et déjà, nous sommes engagés ».

Abdoulaye Bago, commerçant : « ce grand meeting est le symbole de notre résistance collective »

« Comme c'est le président, nous serons tous là pour le défendre. C'est pourquoi, j'y serai demain. Dans un contexte où le Burkina Faso poursuit résolument sa marche vers la souveraineté et la restauration de l'intégrité de son territoire. Je suis indigné de constater des tentatives répétées de déstabilisation du pays. Nous acceptons le meeting, mais les premiers responsables doivent faire l'effort pour la sécurité au cours de l'activité. Au regard de tout ce qui précède, nous lançons un appel solennel à tout le peuple burkinabè, à Ouagadougou ou ailleurs, à sortir massivement ce mercredi 30 avril 2025 à 8h, à la place de la Révolution de Ouagadougou, pour ce grand meeting, symbole de notre résistance collective ».

Mariko Sekou, élève en classe de seconde C : « mon cri du coeur, c'est d'appeler tous les Burkinabè à renforcer la vigilance »

« Le Burkina Faso traverse une situation difficile et la coordination de la veille citoyenne a décidé de faire quelque chose pour soutenir le Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré. En tant qu'élève burkinabè, je pense que c'est une bonne chose. Chacun doit faire l'effort d'accompagner cette initiative qui contribue à l'éveil des consciences des citoyens. Mon cri du coeur, c'est d'appeler tous les Burkinabè à renforcer la vigilance et de toujours attacher les ceintures pour soutenir le président et son gouvernement dans sa mission, ainsi que les trois chefs d'Etat dans leur noble mission pour l'indépendance totale de l'Afrique ».

Inoussa Kinda, cordonnier : « ce meeting est le bienvenu »

« Je pense que le meeting du 30 avril s'inscrit dans une dynamique de mobilisation nationale, face aux pressions extérieures au regard de notre contexte. J'espère que cette opportunité que la CNAVC offre aux citoyens burkinabè va galvaniser les forces vives du pays autour des valeurs de patriotisme, de résistance et d'unité nationale. C'est pour cela, la Coordination nationale de la veille citoyenne (CNAVC), rassemblement d'organisations de la société civile pro-régime, a appelé les Burkinabè encore une fois de plus à sortir massivement le 30 avril 2025 à la place de la Révolution pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement. Nous allons tous sortir pour soutenir nos autorités face aux stratégies de déstabilisations. Ce meeting est le bienvenu ».

Michel Ilboudo, commerçant : « nous devons tous soutenir cette initiative »

« Avec ce rassemblement, nous allons montrer l'unité du peuple burkinabè face à ces menaces. Nous allons sortir comme un seul homme pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré. C'est pourquoi, les organisateurs appellent les citoyens de toutes les régions à se mobiliser massivement pour soutenir les actions du gouvernement et exprimer leur solidarité avec les forces armées. C'est également l'occasion de réaffirmer leur attachement au peuple, aux valeurs de paix, de liberté et de souveraineté. C'est pour cela d'ailleurs que nous devons tous soutenir cette initiative ».

Salif Zongo, commerçant : « nous allons montrer aux yeux du monde entier que le Burkina est un pays responsable »

« Le 30 avril 2025, nous allons montrer, au meeting, aux yeux du monde entier que le Burkina Faso est un pays responsable, mais aussi un Etat qui décide en toute souveraineté de ce qui est bien pour ses populations. L'objectif de ce meeting, c'est aussi d'inviter les jeunes à redoubler de vigilance surtout en ces moments où les ennemis de la Nation oeuvrent pour sa déstabilisation. Nous n'accepterons pas les différentes tentatives de déstabilisation de notre pays. Ce meeting va éveiller les consciences pour soutenir indéfiniment le Président Ibrahim Traoré ».