Congo-Kinshasa: Beni - Lancement de l'identification de 800 ex-combattants avec l'appui de la MONUSCO

communiqué de presse

« Je salue votre courage et votre prise de conscience en opérant le meilleur choix de votre vie. Je vous exhorte à tourner définitivement cette page de votre histoire et à regarder résolument vers des horizons nouveaux ». C'est par ces mots que le vice-gouverneur du Nord-Kivu, le commissaire divisionnaire adjoint Louis Segond Karawa, s'est adressé aux ex-combattants rassemblés sur le site de Mambango, en périphérie de la ville de Beni, lors du lancement officiel des opérations d'identification, de vérification et d'orientation le 26 avril 2025.

La cérémonie s'est déroulée en présence de la coordonnatrice nationale adjointe du PDDRC-S, Marie-Chantal Lumba, et marque une étape clé dans le processus de démobilisation. Les ex-combattants ont commencé à recevoir leurs cartes biométriques, un document attestant de leur engagement formel à quitter les groupes armés et à entamer un processus de réintégration dans leurs communautés. « Ce geste n'est pas un simple acte administratif. Il symbolise un pacte de confiance entre l'État et ses fils et filles. Le programme vise à réparer, reconstruire et réconcilier », a souligné Mme Lumba.

Le site de Mambango constitue la première étape d'un processus qui se poursuivra dans la chefferie de Bashu, ainsi que dans les villes de Butembo et Lubero. Au total, plus de 800 ex-combattants sont concernés par cette opération d'envergure.

Mme Lumba a rappelé les grandes priorités du programme qui prévoit de conduire les opérations de démobilisation avec transparence et dans le respect de la dignité humaine, d'organiser la réinsertion et la réintégration socio-économique des ex-combattants à travers des formations professionnelles qualifiantes, et de renforcer la coordination entre les acteurs civils, militaires et les partenaires pour garantir la réussite du processus.

Opportunité de transformation

La carte biométrique ouvre l'accès à une série de mesures d'accompagnement, dont des formations professionnelles et des opportunités d'emploi permettant d'atteindre une autonomie économique. Chaque ex-combattant bénéficiaire permet également à deux membres de sa communauté d'accéder à ces avantages, renforçant ainsi l'impact communautaire du programme. « C'est un signe porteur d'espoir pour une province du Nord-Kivu débarrassée des groupes armés et des organisations criminelles sans vision claire », a déclaré le vice-gouverneur.

Les autorités ont salué le soutien multiforme de la MONUSCO à la mise en oeuvre du programme, notamment à travers les sections Démobilisation, Désarmement, Réinsertion et Stabilisation, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'Homme et la section Protection de l'enfant. Par sa contribution technique, logistique et opérationnelle, la MONUSCO reste un partenaire clé dans les efforts de restauration de la paix et de réinsertion des ex-combattants dans le Nord-Kivu.