Afrique de l'Ouest: Bourse régionale des valeurs mobilières - La Banque internationale pour l'industrie et le commerce du Bénin admise à la cote

La Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) a officiellement admis à sa cote, sur le marché des actions, la Banque internationale pour l'industrie et le commerce du Bénin (Biic), sous le symbole Bicb au cours d'une cérémonie solennelle tenue le lundi 28 avril 2025, à Cotonou, au Bénin.

Selon un communiqué de presse, quatre mois seulement après l'introduction de la Loterie nationale du Bénin (Lnb), la Biic devient la troisième société béninoise à se faire coter à la Brvm, renforçant ainsi la représentation du Bénin sur ce marché commun aux pays de l'Uemoa.

Elle est désormais la 48e société cotée à la Brvm, contribuant à porter la capitalisation totale du marché à un niveau record de plus de 11 000 milliards de FCFA. Par ailleurs, ajoute la même source, la Biic est la 15e banque à intégrer la Brvm et la 8e banque admise au cours des dix dernières années, sur un total de douze nouvelles admissions. Selon le document, l'introduction de la Biic revêt un caractère particulier.

Elle constitue la plus importante émission d'actions par un établissement bancaire sur le Marché financier régional, avec un montant levé de 100,45 milliards de FCFA, dépassant largement les levées records précédentes, telles que celle d'Oragroup (56,92 milliards de FCFA en 2019) et d'Ecobank Côte d'Ivoire (45 milliards de FCFA en 2017). Elle représente également le deuxième plus important Ipo (Initial public offering) depuis la création de la Brvm, après celui d'Orange Côte d'Ivoire (140,98 milliards de FCFA en 2022) en 2022. «La première cotation de la Biic s'inscrit dans un processus de privatisation réussi, avec une capitalisation boursière de 323,45 milliards de FCFA à l'introduction », renseigne le communiqué.

La Brvm se félicite de cette nouvelle avancée, qui confirme le dynamisme du Marché financier régional et témoigne de l'attractivité croissante des entreprises de l'Uemoa pour les investisseurs. Plusieurs investisseurs particuliers ont contribué au succès de l'opération avec plus d'une dizaine de milliers de lignes de souscription représentant environ 25% du montant lève soit plus de 25 milliards de Fcfa.