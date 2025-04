Afrique de l'Ouest: BRVM - Hausse de tous les indicateurs d'activités du marché ce mardi 29 avril 2025

Au terme de la séance de cotation de ce mardi 29 avril 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), tous les indicateurs d'activités du marché ont enregistré une hausse.

La valeur totale des transactions est ainsi passée de 819,972 millions FCFA la veille à 1,254 milliard FCFA ce 29 avril 2025.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une augmentation de 70,935 milliards, s'établissant à 11 094,822 milliards FCFA contre 11 023,887milliards FCFA la veille.

Celle du marché des obligations a aussi connu une hausse de 11,727 milliards, passant de 10 486,860 milliards FCFA la veille à 10 498,587 milliards FCFA ce mardi 29 avril 2025.

Les indices sont redevenus verts après leur baisse de la veille. L'indice BRVM Composite s'est ainsi rehaussé de 0,64% à 287,71 points contre 285,87 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a progressé de 0,79% à 144,30 points contre 143,17 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM Prestige est en hausse de 0,99% à 121,86 points contre 120,67 points la veille.

Le Top5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Total Sénégal (plus 6,04% à 2 545 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 4,74% à 995 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 4,33% à 1 325 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (plus 3,52% à 14 700 FCFA) et Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 2,15% à 950 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (moins 7,46% à 3 285 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (moins 6,97% à 10 275 FCFA), ETI Togo (moins 6,25% à 15 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 2,64% à 3 505 FCFA) et Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 2,05% à 955 FCFA).